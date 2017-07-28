عبد الوهاب بلفقيه يرد على الاتهامات المجانية التي نشرت بجريدة الاسبوع الصحفي

* العلم الإلكترونية: حسن بوفوس

على إثر مقال نشر بجريدة الاسبوع الصحفي العدد الصادر يوم الخميس 27 يوليوز 2017 والدي تطرقت فيه الجريدة للمجموعة المتكونة من 19 شخص المعتقلين لدى جبهة البوليساريو حيث وجهت الجريدة اتهام مباشر للمستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه ومستشار الملك الطيب الفاسي الفهري لعلاقتهم بالاتجار في المخدرات أصدر المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه بيانا توضيحيا توصلت به العلم الإلكتروني هو كالتالي:

ردا على الاكاذيب والتراهات الواردة في مقال بجريدة الاسبوع الصحفي ليوم الخميس 27 يوليوز 2017 تحت عنوان “البوليساريو يسلم البوليس الدولي ملف حشيش كوليمين. وما العلاقة بين منتخب كوليمين بلفقيه والمستشار الملكي الطيب الفاسي”.

ففي الوقت الذي تعيش فيه منطقة وادنون على ايقاعات النجاح الباهر لمهرجان اسبوع الجمل في نسخته السابعة والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده. تحت شعار “كلميم وادنون النموذج التنموي للمنطقة والامتداد الافريقي” خلال الفترة الممتدة من 22الى 28 يوليوز 2017.بمناسبة عيد العرش المجيد. خاصة وان مختلف فعاليات هذا المهرجان المتميزة بتنوعها. عرفت متابعة جماهيرية كبيرة. واحتفالية منقطعة النظير. في اجواء طبعها الارتياح الكبير للساكنة ولكل الزوار الوافدين على مدينة كلميم من مختلف انحاء المملكة. وكذا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. يحاول البعض من ذوي ضعاف الضمائر. التي تفيض حقدا وضغينة. تسميم أجواء الاحتفالات التي تعيشها حاضرة وادنون بهذه المناسبة. لدرجة تسخير بعض الاشخاص لطرق ابواب المنازل لدعوة الساكنة للعزوف عن حضور هذه الاحتفالات. والتشويش على السير العادي لفعاليات هذا المهرجان.

وتبقى هذه الممارسات.على قدر غرابتها.واقعا ملموسا.من مسؤولين دأبو على عدم حضور مناسبات رسمية ووطنية (ذكرى تاسيس القوات المسلحة الملكية. وذكرى تاسيس الامن الوطني. ذكرى وفاة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. ومناسبات وطنية اخرى).

اسجل وبكل اسف اقدام جريدة الاسبوع الصحفي على نشر هذا المقال من باب الاثارة. في صفحتها الاولى. مشفوعا بالصور. في غياب اي ادلة وحجج. وعدم تكليف المسؤولين عنها عناء.لتحري الدقة المصداقية. بما في ذلك ربط الاتصال بمن لم يتوانوا ولو لحظة في اتهامه.لكن ذلك لا يبعث على الاستغراب. من منبر كان بالامس القريب فضاء لنشر مقالات معادية للوحدة الترابية من احد ابناء العائلة. التي اغتنت غناء فاحشا على حساب اهل المنطقة. وتعاقبت لسنوات على البرلمان ورئاسة احدى اهم المؤسسات المنتخبة بالمنطقة. دون ان تحقق اي شيئ يذكر لفائدة الساكنة. بل اكثر من ذلك لم تتفوه بكلمة واحدة تنشد الصالح العام.

كما لا استغرب من منبر.ينشر مقالات لنادل استقر بانجلترا. بعدما سرق قطيعا من الغنم لوالده. وهنا يتسائل الجميع كيف يسمح اي مغربي لنفسه الاشادة باحد المواقع الالكترونية لخصوم وحدتنا الترابية (البوليساريو). وهو امر يعتبر خيانة عظمى من نادل تطاول على الصحافة واصبح اداة متحركة. في يد مسؤول اداري سابق. حاول العبت والمساس بالسلم الاجتماعي بهذه المنطقة. وتوجيه الاتهامات للاخرين. وهو من ضبط باقامته احد افراد عائلته. متورط في الاتجار الدولي في المخدرات.

لقد اثبتت مجريات الاحدات. زيف الاتهامات, والاكاذيب. والاضاليل. التي يحاول البعض الترويج لها. من خلال محاولته استثمار اي حادث. يقع بالمنطقة ليوجهوا الاتهامات لي كخصم سياسي حاضر وبقوة. يشهد له سجل تاريخ المنطقة بنجاحاته المتوالية. على مستوى المنجزات التنموية الناطقة على ارض الميدان. وثقة الساكنة المتجددة-والتي بوأته وحلفائه الصدارة في جميع الاستحقاقات الانتخابية وبفارق شاسع. خاصة تلك التي يصوت فيها المواطن -خير دليل وبرهان. الا ان البعض اصر على رفع الخصومة السياسية الى درجة العداوة القصوى. ولعل الجميع يتذكر واقعة (حادث طانطان على سبيل المثال) حيت تناسلت الاتهامات. حول ظلوعي في تهريب المحروقات لتاتي هذه الواقعة الجديدة ليوجهوا اتهاما يتعلق بالاتجار في المخدرات. ناهيك عما سبقها من اتهامات بالفساد, ولا استغرب ان يوجهوا لي يوما ما اتهاما. حول مسؤوليتي عن ثقب الاوزون.

فبعد المحاولات اليائسة للتاثير على القطاعات الحكومية.وفي ظل التجاوب الكبير. والمنقطع النظير. لكل شرائح المجتمع ,نساء. ورجالا وشيوخا وشبابا واطفالا.وكل فعاليات المجتمع. واعيان المنطقة بكل انتمائاتهم القبلية مع الرعاية المولوية السامية لهذا المهرجان. من خلال الحضور المكثف ومظاهر الفرحةالعارمة. بمناسبة عيد العرش المجيد. يحاول البعض الزج بشخصيات وطنية مسؤولة في اعلى مؤسسات الدولة. في لعبته السياسية الحقيرة والدنيئة. محاولة منه خلق قضية وهمية للنيل من خصم سياسي. يتمتع بالمصداقية والسمعة الطيبة في اوساط ساكنة المنطقة. ويقارعه بالادلة الدامغة. حول اختلالاته وتجاوزاته. في تدبيره لشؤون المؤسسة التي يسيرها.

واعتبارا الى ان المقال الوارد في جريدة الاسبوع الصحفي عار من الصحة وكله افتراء وكذب ومحاولة للمساس بمؤسسات الدولة والنيل من سمعتي. فقد عملت على تكليف محام. للقيام بالاجراءات القضائية اللازمة بهذا الشان.