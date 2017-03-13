***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
كان لافتا أن يدعو الأمني المفكر إلى أن يتحمل مسؤوليته في التصدي للجريمة المنظمة وللظاهرة الإرهابية ، وهو بذلك يسعى إلى تحقيق التوازن في اقتسام المسؤولية في مواجهة ظاهرة تكتسي خطورة بالغة جدا . والأكيد أن حديث الأمني عن دور المفكر سلوك جديد في بنية النقاش العام الذي لازم ظاهرة الجريمة في بلادنا .وهو سلوك يؤشر على كل حال على تطور إيجابي جدا في منحى هذا النقاش. فنحن في أمس الحاجة إلى تجاوز بنية تقليدية متخلفة كانت تنصب الأمني عدوا للمفكر ،وتبعد رجل الأمن عن الاهتمامات الفكرية داخل المجتمع ،عازلة إياه في جزيرة معزولة .
فمن باب الإنصاف القول بهذه المناسبة بأن السيد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم تخنه التعابير في الحديث عن مقاربة جديدة في التعاطي مع الجريمة المنظمة ومع الظاهرة الإرهابية حينما دعا المفكر المغربي إلى تجاوز وضع البعد عن الجريمة وأنه من صلب رسالته التصدي لها .وأن دوافع انجراف شبابنا نحو الجريمة والإرهاب إيديولوجية ،والإديولوجيا لا يمكن مواجهتها إلا بالإيديولوجيا. والجهة المخولة للاشتغلال بالإيديولوجية هو المفكر .
طبعا ،يصعب التقليل من أهمية هذا الحديث في العمق بما يشبه سبقا في تعاطي المسؤول الأمني مع المقاربة المتعلقة بالجريمة والإرهاب ،حيث اعتاده الرأي العام منحصرا في دائرة مغلقة ،ومتحصنا في الحساسية التي تميز عادة العمل فيت ملفات وقضايا تستوجب منسوبا عاليا من التكتم والسرية والحيطة والحذر .
نعم ،للمفكر المغربي دور مهم في صياغة إيديولجيا داحضة للتطرف بكافة تلاوينه، ومبطلة للشحن الغريب الذي يقبض بقناعات شباب باحث عن الجنة في قتل وتدمير الإنسان والحياة على حد سواء. وهذا يدعو المجتمع إلى أن يوفر للمفكر المغربي وللمثقف المغربي شروط مواجتهما للمظاهر التي تمثل مخاطر حقيقية عليه. ولكنه ليس المفكر وحده من يجب دعوته إلى تحمل مسؤولية رسالته في هذا الصدد ، ولكن هناك أيضا المدرسة ووسائل الإعلام ومؤسسة العلماء الذين يجب الانتباه إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها تقصيرهم في التصدي لجميع مظاهر التطرف .
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
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