***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

لم تفتر نشوة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست) التي عبر عنها خلال الزيارة الأخيرة لرئيسة الحكومة البريطانية التي قامت بأول زيارة رفيعة المستوى لشخصية أجنبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى اشتعل لهيب انشغال مهم سيمثل تحديا حقيقيا للرئيس ترامب، واختبارا حقيقيا لإرادته ومصداقية ما يطلق له العنان من شعارات تنتمي إلى عمق الشعبوية الجديدة.

فقد علم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن سلطاتها أجازت قبل أيام قليلة جدا إنطلاق حملة تطالب بانفصال ولاية كاليفورنيا عن الولايات المتحدة، وأعلنت في سبيل ذلك بداية حملة جمع توقيعات لازمة لتنظيم استفتاء الانفصال.

وفي هذا الصدد أكد سكرتير ولاية كاليفورنيا السيد أليكس باديلا أنه أعطى الضوء الأخضر فعلا لجمع 600 ألف توقيع لتنظيم استفتاء الانفصال أو البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار اختيرت له عبارة ( كاليفورنيا وطننا ).

هكذا، يكون الرئيس الأمريكي ترامب بعد أن هزته نشوة (BREXIT) وجد نفسه في مواجهة ما يمكن أن نسميه (CALEXIT) مما سيضع الرئيس الأمريكي ترامب في وضعية غير مريحة ومحرجة جدا، لأنه نفسه الرئيس الذي امتدح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي، وهو نفس الرئيس الذي شحن الخطاب السياسي بمنظومات ثقيلة من الشعارات الشعبوية التي رجحت كفة المزايدات في العلاقات الدولية المعاصرة. ومنطق هذه المنظومة يحتم على الرئيس الأمريكي تمكين سكان كاليفورنيا من الاستقلال إذا ما قرروا ذلك في الاستفتاء الذي سيجري لهذا الغرض، بل لا بد له من مساعدتهم على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بالنسبة لأربعين مليون مواطن في أكبر ولاية من الولايات التي تكون الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا لن يحدث أبدا، وترامب سيناهض رغبة الانفصال لأنه يعي جيدا أن هذا الانفصال سيضر بالولايات المتحدة وسيضعفها، وسيشجع ولايات أخرى لا تجمعها بالمركز قواسم قوية على المطالبة بالانفصال.

إنه لا يريد الشر لبلده، وما عداها لا يهم!!

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

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