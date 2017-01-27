**عبد الله البقالي// يكتب: حديث اليوم**

تعلم المحامية الفرنسية التي تلفظت بعبارات غير لائقة خلال الجلسة الأخيرة في محاكمة متهمي أحداث أكديم إيزيك أن تنصيبها للدفاع عن المتهمين ينظمه القانون و لا شيء غير القانون . إذ هناك اتفاقية ثنائية تنظم هذه المهمة و تقتضي تعيين مكتب محامي مغربي للمخابرة . و الأكيد أن السيدة المحامية الفرنسية تعلم قبل غيرها أنها تحضر إلى المحكمة بسلا بصفتها محامية و ليست بصفة ناشطة سياسية تطلق العنان لما تقدره لائقا و مناسبا لمواقفها الشخصية أو موازيا لحجم الخدمة المطلوبة من طرف الغير .

و لذلك فإن هيأة المحكمة المسؤولة على هذه المحاكمة معنية باسم القانون بحماية القانون ،و الحرص على امتثال جميع الأطراف لتطبيق القانون .

وتبعا لذلك فإن القضية الرائجة أمام المحكمة وقائعها محددة و معروفة و معلومة ، تتعلق بقتل مجموعة من المواطنين و تشويه جثث بعضهم و التنكيل بها من طرف أشخاص مسخرين لهذا الغرض .و تؤشر المعطيات و الدلائل المتوفرة بعد إجراء الأبحاث اللازمة أن الماثلين أمام هيئة المحكمة متهمون بالتورط في هذه الجرائم . و قد سبق للقضاء العسكري أن تأكد من تورطهم و أدانهم بأحكام سجنية . لكن محكمة النقض نقضت الحكم . و بما أن الأحداث جرت في بلد تحترم فيه درجات التقاضي و ليس في مخيمات يدبر فيها القضاء من طرف الميليشيات فقد كان من الطبيعي أن تعاد المحاكمة في محطة مدنية . هذه حدود القضية ، أما أن تتلفظ المحامية الفرنسية بعبارات سياسية فإنها بذلك تكون قد زاغت عن مضمون القضية ، و طالت بالإساءة مصالح البلد الذي سمح لها – طبقا للقانون – بالترافع في قضية رائجة في محاكمه .

السيدة المحامية ليست في مهرجان خطابي سياسي تنظمه فصائل سياسية ، و ليست في جلسة حميمية مع آفاق قضية سياسية معينة ، هي اليوم أمام قضاء محترم في بلد جد محترم . و هي ضيفة على شعب ، و وافدة على بلد ، من واجب المهنة التي تمثلها أن تمتثل إلى قوانينه ، و إلى تقاليده . و هي بذلك ستحفظ للمهنة التي تحمل بذلتها كرامتها و نزاهتها ، و تحمي الاتفاقية المنظمة لتنصيب محامين فرنسيين أمام القضاء المغربي . أما إذا رأت غير ذلك و أصرت على المضي في غيها المخدوم و المبيت ، فإنه لن يكون من سبيل أمام السلطات المغربية المسؤولة غير مخاطبة هذه السيدة بالقول « آسفين أنت شخصية غير مرغوب فيها في هذا البلد « و أقصى خدمة يمكن أن تقدم لهذه السيدة هي مساعدتها على الوصول إلى أقرب نقطة لمغادرة التراب الوطني في الحين .