***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
ليس جديدا على المغاربة أن يعلن وزير يشرف على قطاع استراتيجي في حجم قطاع التربية الوطنية عن تدابير جديدة وإجراءات بديلة. فلقد تعود الرأي العام هذا السلوك في كل مرة يجلس فيها وزير جديد على كرسي المسؤولية في وزارة باب الرواح بالرباط.
لذلك لا نملك فعالية الحكم على الرزمة الكبيرة التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بهدف تقويم العملية التعليمية وتصحيح الاختلالات التي تنخر الجسد التعليمي في بلادنا. فقد سبقه إلى هذه الصيغة وزراء كثر قبله، وكان كل واحد منهم يبشر المغاربة أن رهان إصلاح التعليم سيتحقق على يده وأنه هو الخلاص .لكن كل وزير من هؤلاء قضى سنواته العجاف مشرفا على القطاع ورحل عنه، لكن النتيجة التي تتكرر كل مرة، أن أزمة التعليم ازدادت استفحالا وتعقيدا، وأن مرتبة تعليمنا في سبورة التصنيف العالمي تراجعت إلى المؤخرة بشكل مهول ولا أحد، ولا جهاز، ولا طرف تجرأ في يوم من الأيام على مساءلة الوزير الذي دشن دخوله إلى القطاع بوعود كبيرة وعظيمة وشعارات رنانة، وغادر القطاع دون أن يتحقق شيء من ذلك، بل ازداد منسوب الخيبات والاحباطات.
واليوم حينما يعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عن رزمة إجراءاته، فإننا نكتفي بالملاحظة الرئيسية أن الإعلان عنها تم بنفس المنهجية التي أعلن بها سابقوه عن تدابيرهم، بمعنى أنها اتخذت في سياق أحادي، وأن الشركاء علموا بها من خلال وسائل الإعلام تماما كما علم بها الرأي العام.
نتمنى صادقين أن يكون حصاد مختلفا عن جميع الذين سبقوه، وأن تكون التدابير المعلنة متميزة عن الرزم الكبيرة من التدابير التي أعلنها حشد من سابقيه، وذهبت أدراج الرياح.
الزمن كشاف، ومن خلاله سيختبر المغاربة مصداقية ما أتحفنا به الوزير حصاد.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
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