***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

ليس‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬المغاربة‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬وزير‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬قطاع‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬تدابير‭ ‬جديدة‭ ‬وإجراءات‭ ‬بديلة‭.‬ فلقد‭ ‬تعود‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يجلس‭ ‬فيها‭ ‬وزير‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬باب‭ ‬الرواح‭ ‬بالرباط‭.‬

لذلك‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬فعالية‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الرزمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتكوين‭ ‬المهني‭ ‬بهدف‭ ‬تقويم‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وتصحيح‭ ‬الاختلالات‭ ‬التي‭ ‬تنخر‭ ‬الجسد‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬بلادنا. ‬ فقد‭ ‬سبقه‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الصيغة‭ ‬وزراء‭ ‬كثر‭ ‬قبله،‭ ‬وكان‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬يبشر‭ ‬المغاربة‭ ‬أن‭ ‬رهان‭ ‬إصلاح‭ ‬التعليم‭ ‬سيتحقق‭ ‬على‭ ‬يده‭ ‬وأنه‭ ‬هو‭ ‬الخلاص‭ .‬لكن‭ ‬كل‭ ‬وزير‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬قضى‭ ‬سنواته‭ ‬العجاف‭ ‬مشرفا‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬ورحل‭ ‬عنه،‭ ‬لكن‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬تتكرر‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬أن‭ ‬أزمة‭ ‬التعليم‭ ‬ازدادت‭ ‬استفحالا‭ ‬وتعقيدا،‭ ‬وأن‭ ‬مرتبة‭ ‬تعليمنا‭ ‬في‭ ‬سبورة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬تراجعت‭ ‬إلى‭ ‬المؤخرة‭ ‬بشكل‭ ‬مهول‭ ‬ولا‭ ‬أحد،‭ ‬ولا‭ ‬جهاز،‭ ‬ولا‭ ‬طرف‭ ‬تجرأ‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬على‭ ‬مساءلة‭ ‬الوزير‭ ‬الذي‭ ‬دشن‭ ‬دخوله‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬بوعود‭ ‬كبيرة‭ ‬وعظيمة‭ ‬وشعارات‭ ‬رنانة،‭ ‬وغادر‭ ‬القطاع‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬ازداد‭ ‬منسوب‭ ‬الخيبات‭ ‬والاحباطات‭.‬

واليوم‭ ‬حينما‭ ‬يعلن‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتكوين‭ ‬المهني‭ ‬عن‭ ‬رزمة‭ ‬إجراءاته،‭ ‬فإننا‭ ‬نكتفي‭ ‬بالملاحظة‭ ‬الرئيسية‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬تم‭ ‬بنفس‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬بها‭ ‬سابقوه‭ ‬عن‭ ‬تدابيرهم،‭ ‬بمعنى‭ ‬أنها‭ ‬اتخذت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬أحادي،‭ ‬وأن‭ ‬الشركاء‭ ‬علموا‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬علم‭ ‬بها‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.‬

نتمنى‭ ‬صادقين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حصاد‭ ‬مختلفا‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الذين‭ ‬سبقوه،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬التدابير‭ ‬المعلنة‭ ‬متميزة‭ ‬عن‭ ‬الرزم‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬سابقيه،‭ ‬وذهبت‭ ‬أدراج‭ ‬الرياح‭.‬

الزمن‭ ‬كشاف،‭ ‬ومن‭ ‬خلاله‭ ‬سيختبر‭ ‬المغاربة‭ ‬مصداقية‭ ‬ما‭ ‬أتحفنا‭ ‬به‭ ‬الوزير‭ ‬حصاد‭.‬

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

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