***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
مهم جدا أن يدعو بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية إلى ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة التي تستحقها وإلى جعل هذه القضية على قائمة أولويات العمل المشترك.
ووزارة الخارجية الجزائرية تعلن هذا البيان عن تفاعل الحكومة الجزائرية مع التطورات الخطيرة الحاصلة في مدينة القدس في ضوء محاولات العدو الصهيوني.
لا مانع في قراءة بيان مؤثث برزمة الكلام الجميل هذا، ولكن لا بد من إجراء اختبار بسيط لقياس مصداقية هذه الشعارات.
فالدعوة إلى ضرورة إعادة القضية إلى الصدارة، وإلى جعلها على قائمة أولويات العمل المشترك تعني أن السلطات الجزائرية تعتبر نفسها معنية بهذه القضية المركزية، وتبوئها صدارة اهتماماتها، وتضعها في طليعة أولويات سياستها الخارجية، والحال أن هذه السلطات تبدو ليست مهتمة بهذه القضية بالمطلق، ولا تنتبه بالمرة إليها.
فهذه السلطات معنية بقضية أخرى تضعها في مقدمة أولوياتها، تمولها بالمبالغ المالية الخيالية، وتسخر جميع إمكانياتها الديبلوماسية والإعلامية لخدمتها، وتضع أجزاء كبيرة من ترابها رهن إشارة أصحاب القضية، وتمنح جواز سفرها لمسؤولين عن هذه القضية، ولا يبدو من شغل لكثير من البعثات الديبلوماسية الجزائرية في الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وغيرها كثير غير التفاني في خدمة هذه القضية المفتعلة، والأكيد أن القضية الفلسطينية لا تنال حتى الجزء اليسير مما تحظى به القضية المفتعلة، والتي تستعملها السلطات الجزائرية حصان طروادة لخدمة أجندة سياسية صرفة.
لذلك من الصعب أن نصدق بكل تلقائية الشعارات الكبيرة التي شحن بها بيان وزارة الخارجية الجزائرية تجاه القدس المحتل، لأن تصديقه يتوقف على إنجاز مقارنة بسيطة بين ما تقدمه هذه السلطات من دعم مالي ولوجستيكي وسياسي وديبلوماسي وتقني لقضية مفتعلة، وما تقدمه لخدمة القضية الفلسطينية.
إن الواقع يشهد أن القضية الفلسطينية ليست أولوية لدى السلطات الجزائرية التي لها أولويات أخرى. وأن ما تضمنه بيان وزارة الخارجية الجزائرية مجرد دغدغة لعواطف الشعب الجزائري الشقيق، وقيام بواجب مبدئي ليس أكثر.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
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