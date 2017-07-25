***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
وماذا بعد توجيه الإنذارات من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وقناة ميدي 1 تيفي وإذاعة ميد راديو؟ إنها ليست المرة الأولى التي تضطر فيها الهيئة إلى إصدارت مثل هذه القرارات، فقد راكمت بعض المؤسسات الإعلامية خصوصا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ركاما منها دون أن يكون لها أي أثر ،بحيث تعاود الجهة المعنية بالقرار إنتاج نفس الخطأ .
لا نعتقد أن الأدوار المهمة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أضحت مقتصرة على إصدار بلاغات تتضمن توجيه إنذارات لا طعم و لا أثر لها ،فحتى في لعبة كرة القدم فإن الحكم يشهر بطاقة صفراء مرة واحدة للإنذار وفي المرة الثانية يشهرها حمراء .فالقرارات التأديبية للهيئة يجب أن تكون تصاعدية تبدأ من مستوى معين و تنتهي إلى مستوى آخر ،أما أن تتجمد في موقع معين وتلوح منه بنفس القرارات البيضاء فإن لا أحد سيعود مهتما بما تصدره لأنه ببساطة لا أثر عملي وميداني وفعلي لقراراتها ،وهذا بالضبط ما يجب أن يستوعبه أعضاء الهيئة الذين طوقهم القانون بمهمات محددة و واضحة .
ثم ما الذي يعنيه عدم اكتراث الجهات الإدارية العليا بما يصدر عن الهيئة من قرارات؟ لا يقبل بتاتا أن يهمل المسؤولون قرارات صادرة عن هيئة دستورية لأنهم ببساطة ليسوا أقوى من الدستور .فهناك ما نسميه المسؤولية السياسية التي يجب أن تترتب عن قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ،إذ من المنطقي بل ومن الواجب أن يتحمل المسؤولون الإداريون مسؤوليتهم عن الأخطاء التي استوجبت صدور قرارات تأديبية عن الهيئة ،بمعنى يجب معاقبة الذين تسببوا في تلك الأخطاء ومحاسبتهم .
لا ولن أتردد في القول إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تحتقر نفسها حينما تعاود إصدار رزمة القرارات التأديبية من نفس المستوى والحجم، وهي تعاين إعادة إنتاج نفس الأخطاء والسلوكات دون أن يكون لقراراتها السابقة أي أثر أو مفعول، وأن المسؤولين الإداريين السامين يحتقرون هذه الهيئة، لأنهم لا يولون أي اهتمام لقراراتها. ولذلك نخاف أن نقول في المدى المنظور أنه لا حاجة أصلا لهذه الهيئة ما دامت ليست لها شخصية قوية تفرض بها هيبة القانون .
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
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