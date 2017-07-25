***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
لم يكن مشرفا بالمرة ما حدث في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باختصاصات النيابة العامة، لم يكن مشرفا أن يهرول رؤساء فرق وأعضاء من فرق أخرى للتنكر لما قرروه، بأن سارعوا إلى تسطير بعض الجمل يعلنون من خلالها في كتاب رسمي تراجعهم عن التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية حول هذا المشروع، وأعلنوا مساندتهم له كما أحالته الحكومة.
أعتقد أن فرق الأغلبية لم يغرر بها حينما قررت الاتفاق على مشاريع التعديلات، وأعتقد أكثر أن رؤساء هذه الفرق كانوا في كامل قواهم العقلية حينما ختموا على الوثيقة المتضمنة لمشاريع التعديلات، فما الذي حدث كي يتفاجأ بعض من رؤساء فرق الأغلبية ومسؤوليها أنهم غرر بهم حينما وقعوا على الوثيقة، أم أنهم كانوا ضحية توقيع تحت الإكراه، أم أنهم تفطنوا مؤخرا إلى أنهم كانوا ضحية لطلب من فريق آخر يقود الأغلبية غير مشرف لمؤسسة دستورية يجب أن يقع الحرص باستمرار على تحصينها من السلوكات المشينة التي تحط من قيمتها أن يحصل فيها ما حصل من طرف فرق تنتمي إلى الأغلبية التي تدير الشؤون العامة في البلاد.
ما حدث في هذه اللجنة وأثناء تعاطي المؤسسة التشريعية مع قانون مصيري يرهن مستقبل البلاد ومصير العباد يعكس طبيعة الأغلبية النيابية التي تسند حكومة ألوان الطيف، حيث تفتقد إلى الانسجام المطلوب، وأنها أغلبية مربوطة بشعرة معاوية تنتظر الفرصة التي تعلن من خلالها الطلاق.
ما نعرفه في منطق التشريع، أن التعديلات المشتركة تكون عادة ثمار اشتغال جماعي داخل أجهزة الأحزاب التي تنتمي إليها الفرق، والفرق النيابية تتكلف بتصريف القناعات المشتركة. هذا بعيد المنال جدا في أغلبية هشة، كسولة، إذ أن كثيرا من قيادات أحزابها لا تعلم بالتعديلات إلا من خلال وسائل الإعلام. وأن كثيرا من رؤساء فرقها يقتصر دورهم على التوقيع على التعديلات المشتركة.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
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