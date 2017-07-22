***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
يبدو أن السيد بيير موسكو فيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأروبي لا يقاسم قناعة نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي السيد أندري بريمدال فيستيزن، فهذا الأخير يؤكد أن المغرب يعتبر أحد أهم الشركاء في الجوار الأوروبي بيد أن الأول اختار توقيتا دقيقا لتحريك المياه التي بدت راكدة خلال الشهور القليلة الماضية بين المغرب والاتحاد الأوربي.
اختار توقيتا دقيقا لإعلان خروج يدرك جيدا وتدرك الجهة التي مارست عليه الضغوط في هذا الشأن أن المغاربة لا يقبلون المساومة في قضايا تهم السيادة والكرامة، ففي الوقت الذي تجري فيه مفاوضات بعيدا عن الأضواء في شأن ملاءمة اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي مع القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية والتي تؤشر الأخبار المستقاة منها أنها تسير في طريق ساكنة، اختار المسؤول في الاتحاد الأوربي الإخبار بأن المفوضية الأوربية وجهت مذكرة توجيهية إلى السلطات الجمركية بدول الاتحاد الأوربي حول الآثار المترتبة على حكم محكمة العدل الأوربية.
وأوضح المسؤول الأوربي بأن هذه المذكرة تسمح للسلطات الجمركية في البلدان الأوربية إجراء تحقيقات في حالة الاشتباه في مصدر السلع القادمة من المغرب.
الأكيد هناك من هو داخل منظومة الاتحاد الأوربي لا يكتفي بأدوار واضحة يقوم بها بالتشويش على مسار المفاوضات الجارية في شأن ملاءمة الاتفاق مع قرار محكمة العدل الأوربية. بل يزيد كثيرا من التوابل الحارة في حماسة في مسعاه إلى هدم وتدمير أسس العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
ولعل صاحب هذا الخروج الإعلامي ينتمي إلى هذا الكومندو الحامل لمعاول الهدم باستمرار. فهو المسؤول في نفس الاتحاد الأوربي الذي يجري مفاوضات مع المغرب لإنجاز الملاءمة، وكان من المنطقي والمعقول أن يدفع بقناعته من داخل هذه المفاوضات ليس أن يبتعد عنها ويوجه إليها سهاما قاتلة، وأن هذه المفاوضات لابد لها أن تنتهي إلى نتائج معينة، ومن واجب مسؤول سامي في الاتحاد الأوربي أن ينتظر الوصول إلى هذه النتائج والالتزام بها، لا أن يستبق النتائج ويخرج سلاحا يعتقد أنه فتاكا يوجه به ضربات قاتلة إلى صدر هذه المفاوضات.
حينما يصرح مسؤول في البرلمان المغربي بما صرح به نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بهذا البرلمان، وفي نفس الوقت نفاجأ بخروج عدائي لمسؤول سامي في الاتحاد الأوربي، فإننا لم نملك إلا أن نشك في النواب.
والله أعلم.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com
شارك برأيك