***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

لا أعلم ما إذا كانت المشاغل الكثيرة للسيد لحسن الداودي الوزير المتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد سمحت له بقراءة التحقيق المهني الممتاز الذي نشرته مجلة “تيل كيل” حول أسعار المحروقات في السوق المغربية. وإذا لم يكن قد فاز بقراءته فإني أنصحه بإصدار أوامره المستعجلة لأعضاء ديوانه ليحضروا له عددا واحدا على الأقل من تلك المجلة. أما إذا كان قد اطلع عليه ولم يحرك ساكنا فأكاد أجزم أن لذلك أسباب خفية وعلنية تمثل إكراهات حقيقية أمام وزير عرف بالثرثرة في الكلام وشح في الأفعال.

التحقيق يستعرض بالأرقام والمعطيات التفصيلية حقائق مذهلة تتعلق بالأرباح الخيالية التي حققتها شركات توزبع المحروقات في السوق المغربية بعد الإصلاح المزعوم الذي طال صندوق المقاصة. كما يتحدث بتفصيل ممل عن الأسباب التي مكنت هذه الشركات المحظوظة من مراكمة هذه الأرباح. ويثير قضية في غاية الأهمية بل والخطورة حيث يؤكد أن المصالح الحكومية لم تقم خلال السنتين الماضيتين بأية مراقبة ولا تقييم لما بعد تخلص صندوق المقاصة من أوجاع دعم أسعار المحروقات. وهذا يعني أن المصالح الحكومية تواطأت من حيث تدري أو لا تدري مع هذه الشركات لتتمكن هذه الأخيرة من مراكمة الأرباح الطائلة ويقال – والله أعلم – إن الحكومة أتاحت للشركات الاستفراد بالمستهلكين لتعوض ما تدعيه خسائر كانت قد لحقتها بسبب عدم التزام الدولة بتسديد ما بذمتها من ديون.

يقول قائل إن اللسان الطويل للوزير الوصي لا يجرؤ على الغوص في هذه القضية لأن وزير من طينة خاصة جدا عضو في نفس الحكومة التي ينتمي إليها الوزير الوصي معني بهذه القضية ومبالغ كبيرة جدا من الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع تدخل جيب هذا الوزير بصفة شرعية وقانونية، وأن الاقتراب من هذا الموضوع قد يشكل تهديدا صريخا ومباشرا لأغلبية لا يجمع بينها إلا ما يفرقها. وهذا ما يجيب على السؤال المهم الذي طرحته مجلة “تيل كيل” في تحقيقها الصحافي الممتاز حينما تساءلت عن سبب عدم القيام بأية عملية مراقبة من طرف السلطات الحكومية المختصة.

لسنا في حاجة إلى أن نذكر بأن حقيقة ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب أضحت معلومة لدى الخاص والعام في الداخل والخارج، بل تأكد من طرف جهات دولية مختصة بأن أسعار البنزين والغازوال في المغرب تعتبر قياسية بالنظر إلى الأسعار المعتمدة في باقي أقطار العالم.

تبين اليوم أن ما قيل في شأنه إصلاح لنظام المقاصة لم يكن في حقيقة الأمر غير تمكين الشركات العملاقة من القبض برقاب المستهلكين تعبث بها كما تقتضي مصالحها المالية.

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

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