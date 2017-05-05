***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

تسعى‭ ‬قيادة‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬الانفصالية‭ ‬الى‭ ‬استغلال‭ ‬الإخطار‭ ‬الذي‭ ‬وجهته‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬إلى‭ ‬مصالح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬أعلنت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬استعدادها‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلبة‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬المستعمرة،‭ ‬إذ‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬المناطق‭ ‬المستعمرة‭ ‬يمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يطلبوا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬لمتابعة‭ ‬الدراسات‭ ‬الجامعية‭ ‬والدراسات‭ ‬العليا‭ ‬وتحضير‭ ‬الدكتوراه‭.‬

ويتمثل‭ ‬وجه‭ ‬الاستغلال‭ ‬في‭ ‬ادعاء‭ ‬القيادة‭ ‬الانفصالية‭ ‬بأن‭ ‬منطقة‭ ‬الصحراء‭ ‬هي‭ ‬مستعمرة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يحق‭ ‬للطلبة‭ ‬القاطنين‭ ‬بها‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭.‬

وهدف‭ ‬القيادة‭ ‬الانفصالية‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬أبناء‭ ‬المحظوظين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المنح‭ ‬المالية،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬الحقيقي‭ ‬لهذه‭ ‬القيادة‭ ‬الخالدة‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬هو‭ ‬نزع‭ ‬اعتراف‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬بأن‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬هي‭ ‬منطقة‭ ‬مستعمرة،‭ ‬لأن‭ ‬الاستفادة‭ ‬مما‭ ‬عرضته‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬المناطق‭ ‬المستعمرة‭.‬

طبعا‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬تعلم‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بمنطقة‭ ‬مستعمرة،‭ ‬إذ‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أدبيات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفي‭ ‬مواقفها‭ ‬الرسمية‭ ‬فإن‭ ‬الصحراء‭ ‬هي‭ ‬منطقة‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وجبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تر‭ ‬النور‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬سنوات ‬السبعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬حينما‭ ‬تسرع‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬إرادته‭ ‬في‭ ‬استرجاع‭ ‬صحرائه‭ ‬المستعمرة،‭ ‬وسفارة‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬تدرك‭ ‬جيدا‭ ‬حجم‭ ‬تشدد‭ ‬المغاربة‭ ‬قاطبة‭ ‬في‭ ‬التشبث‭ ‬بوحدته‭ ‬الترابية،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬الشأن‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشعب‭ ‬التركي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باقتطاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أراضيه‭ ‬لتنصيب‭ ‬كيان‭ ‬عرقي‭.‬

وبذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتبه‭ ‬الديبلوماسية‭ ‬المغربية‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬البالغ‭ ‬الخطورة،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬نفس‭ ‬الخطإ‭ ‬حينما‭ ‬نجح‭ ‬خصوم‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬كندا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الموضوع‭.‬

إنها‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬المطالبة‭ ‬بمفاتحة‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬حالا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

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