***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

جرى حديث طويل عن الهيكلة الحكومية الجديدة، وأكدت مكونات الحكومة أن قضية الهيكلة تحظى بأولوية كبيرة ومهمة. هذا الكلام لم نجد له تجسيدا بالوزن الذي تم الترويج له من قبل في تشكيلة حكومية تشبه لوحة تشكيلية لفنان غير موفق.

لسنا في حاجة إلى استعراض أمثلة كثيرة من قبيل ما حدث بالنسبة لقطاعات الثقافة والاتصال والتربية الوطنية وغيرها كثير. ولكن دعنا نتوقف قليلا عند قضية الماء التي انتهى تدافع الوزراء وكتاب الدولة والوزراء المنتدبين المكلفين أو المرتبطين بملف الماء إلى وجود التباس وتعتيم كبيرين.

ويمكن أن نستدل بما حدث بالنسبة للمندوبية السامية للمياه والغابات، حيث فهم من الهيكلة الحكومية الإنهاء الكامل لعمل هذه المندوبية وإلحاق قطاعات المياه والغابات بوزارة أخنوش المنتفخة ليتبين فيما بعد أن الأمور ليست بالسطحية التي تم التعامل بها مع هذه المؤسسة المهمة والنشيطة، وأن هذه القطاعات لايمكن أن يتم التعامل معها بمنطق النفعية والرغبة في الهيمنة على أهم القطاعات، ولحد الآن لا أحد تجرأ ليسعف الرأي العام بتوضيح فيما يحدث ويجري، لأنه اليوم لدينا وزارة تشرف على المياه والغابات ولدينا مؤسسة كبرى ومهمة تشرف على نفس القطاع.

ثم إن هيكلة الحكومة ليست عملية حسابية كما تم التعامل معها في الحكومة الجديدة، ولا هي إطار لتفريغ الترضيات بحيث يتم تفصيل بعض القطاعات حسب مقاسات أشخاص أو يتم خلق وزارة فقط لإيجاد موقع لشخص.

إن هيكلة الحكومة قضية تهم بنية الحكومة بعيدا عن جميع الإكراهات والضغوطات والترضيات وجبر الخواطر، قضية بنيوية يتم في إطارها تجميع قطاعات متقاربة وإدماج بعضها بما يمكن من خلق أقطاب.

وهذه المنهجية تنتج أول ما تنتجه تقليص عدد الوزراء، ومن المضحك الحديث عن هيكلة مع وجود أربعين وزيرا، هؤلاء يكونون في هذه الحالة في حاجة إلى ترقيم، بحيث يحمل كل وزير رقما يتذكره به المغاربة.

لا داعي لمواصلة الحديث عن قضية هيكلة الحكومة، ونقترح أن نستبدله بالحديث عن «الوزيعة داخل الحكومة».

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

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