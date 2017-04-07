***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

مرحبا بالسيد حصاد وزير الداخلية السابق وافدا جديدا على الممارسة الحزبية الوطنية. لم نكن لنصدق أنه كان وهو وزيرا للداخلية في حكومة الأستاذ عبد الإلاه بنكيران حزبيا سريا لا يختلف عن المهاجر السري الذي يتخفى خوفا من ملاحقة أجهزة الأمن له.

حصاد وزير التجهيز في مرحلة سابقة ومدير عام سابق للخطوط الملكية المغربية والوالي السابق على ولايتي مراكش وطنجة والمسؤول السابق في ميناء طنجة المتوسط الذي لم يراكم طوال هذا المسير غير الفشل والإخفاقات تذكر في لحظة فارقة أنه مناضل حزبي في حزب وطني وارتمى في أحضانه من باب الاستوزار في حكومة ستظل ذكراها راسخة في التاريخ السياسي المغربي الحديث.

حصاد وزير الداخلية السابق طار إلى قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وأضحى الوزير الوصي على هذا القطاع الاستراتيجي، وقد تنفعه خبرته الطويلة في قمع الحريات العامة وهو وزير الداخلية في كبح جماح الحراك القوي الذي يعيشه هذا القطاع بتأطير من نقابات وتنظيمات فئوية فرختها الأزمات الكثيرة والكبيرة التي يعيشها القطاع.

مرحبا بالوافد الجديد وشكرا جزيلا للمسؤولين في حزب الحركة الشعبية الذين تفضلوا بالموافقة على صباغة الرجل باللون الأصفر، وتنويهنا الكبير والصادق بالسيد رئيس الحكومة الذي تواضع كثيرا بأن تفضل بالموافقة على نقل الرجل من قطاع إلى آخر بالصيغة التي تمت بها العملية وحظيت باهتمام الرأي العام الوطني، وأخال أن التجربة الحزبية المغربية كانت ولا تزال في أمس الحاجة إلى ما حدث لأن الرجل سيمكن التجربة الحزبية الوطنية من إضافة نوعية وكمية غير مسبوقة.

فقط بقي التذكير في الأخير أنه لا حاجة لنا بعد اليوم إلى التساؤل عن أسباب قتل السياسة في البلاد!

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

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