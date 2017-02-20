عبد القادر الإدريسي: الأستاذ امحمد بوستة قامة وَطنية وقِيمةٌ نِضاليةُ

العلم: بقلم // عبد القادر الإدريسي – صور من أرشيف “العلم”

رزئ المغرب بوفاة الأستاذ امحمد بوستة بخسارة كبرى لا تعوَّض، فلقد كان قَامةً وطنيةً عالية، وقيمَةً نضالية سامية، تصدَّر قمةَ الكفاح الوطني على الرغم من حداثة سنه في سنة 1944، إذ كان في التاسعة عشرة من عمره حين قدم حزب الاستقلال في الحادي عشر من يناير 1944، وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى جلالة الملك محمد الخامس، وإلى الإقامة العامة الفرنسية، وإلى ممثلي دول الحلفاء في الرباط، فإذا كان لم يوقع على هذه الوثيقة التاريخية، فإن وجوده في فرنسا للدراسة خلال تلك المرحلة العصيبة، جعله ينخرط في نضال وطني سياسي في أوساط النخب الفرنسية والقيادات الحزبية والزعامات السياسية، فكان صوت الحركة الوطنية خارج الوطن، فاكتسب الأهلية ليكون في طليعة الصف الأول من القيادات الاستقلالية عهدئذ، الحاج أحمد بلافريج، ومحمد اليزيدي، وأبو بكر القادري، ومحمد غازي، والهاشمي الفيلالي، والحاج عمر بن عبد الجليل، وعبد الله ابراهيم، والحاج أحمد مكوار، في تلك الفترة المفصلية التي كان الزعيم علال الفاسي منفيا خارج الوطن، فلقد صقلت السنوات التي قضاها بوستة في باريس ، المَلَكَة النضالية عنده، فاستحق أن يكون في الطليعة يتبوأ مقعده في الصفوف الأولى مع الرواد الذين أسّسوا كتلة العمل الوطني سنة 1934، ثم أسّسوا الحزب الوطني لتحقيق المطالب سنة 1937، إلى أن تهيأت الظروف النضالية ليصنعوا الحدثَ التاريخي الفاصل بين عهدين، عهد تقديم مطالب الشعب المغربي (1934)، ثم المطالب المستعجلة (1936)، وعهد المطالبة بالاستقلال.

لما عاد الأستاذ امحمد بوستة من فرنسا التحق بسلك المحاماة في عهد الحماية الفرنسية، فكان يتصدَّى للترافع أمام المحاكم الاستعمارية للدفاع عن القيادات الوطنية.

وفي الأزمة الكبرى التي وقعت في شهر ديسمبر سنة 1952، والتي عصفت فيها السلطات الفرنسية بحزب الاستقلال، واعتقلت قياداته، وأغلقت جريدة «العلم» بالشمع الأحمر، ومجلة «رسالة المغرب» معها، وجريدة «الاستقلال» الناطقة بالفرنسية، كان الأستاذ بوستة هو المحامي الشجاع الذي وقف في صمود وثبات مدافعا عن قادة حزب الاستقلال الذين تعرضوا للتعذيب وأحيلوا على المحكمة العسكرية، ثم نفوا في مناطق مختلفة، فدخلت البلاد مرحلة جد خطيرة بلغت الذورة في شهر أغسطس سنة 1953 حين أقدمت الإقامة العامة الفرنسية على إرتكاب الجريمة العظمى بنفي جلالة الملك محمد المخامس والأسرة الملكية إلى كورسيكا أولا، ثم إلى مدغشقر بعد ذلك بشهور قليلة. في تلك المرحلة كانت القيادات الاستقلالية التي بقيت خارج السجون، هي التي تقود النضال الوطني، وكان منهم الأستاذ امحمد بوستة.



سواء في الداخل أو في الخارج. والجدير بالذكر هنا أن امحمد بوستة قام بدور وطني بالغ الأهمية خلال مباحثات إيكس لبان، التي لم تكن مفاوضات كما يظن، حيث كان صلة الوصل بين تلك المباحثات وبين الحاج أحمد بلافريج الذي كان يقيم عهدئذ في جنيف، ولذلك يمكن القول إنّ امحمد بوستة الدبلوماسي المحنك بدأ في الظهور خلال تلك الفترة العصيبة التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

وبعد الاستقلال تحمّل الأستاذ بوستة المسؤولية مع إخوانه في حزب الاستقلال، فتقلد عدة مناصب وزارية، وكان اليد اليمنى للحاج أحمد بلافريج مؤسس الدبلوماسية المغربية، وأظهر من صنوف النضال السياسي الشجاع في تلك الفترة المضطربة غداة الاستقلال، ما رفع من قامته وجعله في مقدمة المناضلين الاستقلاليين الذين رفضوا العبث بمبادئ الحزب وتمزيق وحدته، ووقفوا وقفة بطولية في وجه تيار النكوص والارتداد والانسياق مع الأطروحة اليسارية البالية، التي جعلت من شق الصف الوطني (عملاً ثوريًا نضاليًا تقدميًا).



وقد أثبتت الأيام والتجارب المرة أن تلك التي أطلقوا عليها «الانتفاضة الشعبية» كانت أضغاث أحلام، وانحرافا عن الخط الوطني النضالي، وقد خرج حزب الاستقلال من تلك المحنة القاسية أصلب عودًا، كما يخرج دائما من الأزمات التي يتعرض لها، وتفرض عليه في أحايين كثيرة، وينجو من المؤامرات التي تحاك ضده . وكان الأستاذ امحمد بوستة في صف واحد مع القيادات الوطنية الاستقلالية بزعامة الأستاذ علال الفاسي الذي كان قد قدم من طنجة حيث اختار أن يقيم بعد العودة من الخارج بعد الاستقلال، والذي سارع في إصدار القرارات النضالية الشجاعة، باعتباره رئيس الحزب وزعيمه، بطرد المتمردين على الحزب، بمن فيهم الأستاذ عبد الله ابراهيم الذي كان عهدئذ رئيسا للحكومة.

وتلك صفحة مشرقة من نضال الأستاذ امحمد بوستة جديرة بأن تروَى وتسجل. لقد كان رحمه الله مثالا للوطنية المناضلة التي من علاماتها الصمود على المبادئ، والثبات في المواقف، والانحياز إلى الصف الوطني في جميع الأحوال، فهو ابن للحركة الوطنية تشرّب روحها حينما انتقل وهو طفل مع شقيقه من مراكش إلى فاس، حيث كان والدهما السيد أحمد بوستة وكيلاً لمدير جامعة القرويين، فكانت الفترة التي قضاها في فاس خصبة ومثمرة. ولما عاد إلى مراكش ليكمل تعليمه الثانوي، كان من حسن الصدف أن زميله في القسم كان هو الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الذي انتقل من الدار البيضاء إلى مراكش للدراسة، فازداد تشبعُه بالفكرة الوطنية حيث انضم إلى شباب حزب الاستقلال، وناضل مع زملائه الوطنيين، حيث إذا انتقل إلى باريس للدراسة.



كان مهيئاً لخوض غمار المعركة السياسية في العاصمة الفرنسية مع أنداده من الوطنيين الطلاب المغاربة، أذكر منهم عبد الرحيم بوعبيد، وامحمد الدويري، والمهدي بن عبود، ومولاي أحمد العلوي الذي كان مراسلاً لجريدة «العلم» من فرنسا. ولاتزال تلك المرحلة من النضال الوطني في فرنسا، لم يُسلط عليها الضوء بالقدر الكافي. ولعل الأستاذ بوستة قد تناولها بتفصيل دقيق في مذكراته التي حررها معه الأستاذ محمد العربي المساري، وكنت على معرفة بذلك. ولعل الوقت قد حان لإعداد هذه المذكرات للنشر .

لقد كان أستاذنا الكبير امحمد بوستة رجل المواقف القوية الثابتة التي لا تتزعزع، له رصيده الكبير من الكفاح على عدة جبهات. فهو المناضل ذو السجايا الخلقية الرفيعة، والمناقب الإنسانية الراقية، وهو من القادة السياسيين الذين يجمعون بين السياسة والأخلاق. وهذه حالة نادرة في عصرنا هذا. وقد كان أستاذي الجليل المجاهد أبوبكر القادري، يشهد له بذلك، ومن هذه الزاوية كان يقدره تقديراً عميقاً، وكانت بينهما صلات قوية وانسجام تام وتطابق كامل في وجهات النظر. وقد كان المجاهد القادري يرى أن بوستة هو صمام الأمان في الحزب، وهو المؤتمن على مبادئه، وتراثه الوطني. وقد كنت ألمس هذه العلاقة الحميمية بين القائدين الاستقلاليين الكبيرين، وأتابعها في حدود صلتي الروحية والفكرية بالأستاذ القادري. ولذلك كانت للأستاذ امحمد بوستة مكانة خاصة لدى ملوك المغرب الثلاثة؛ محمد الخامس، والحسن الثاني رحمهما الله، ثم محمد السادس نصره الله. وكانت مواقفه في الدفاع عن العرش، وفي حماية المقدسات، وفي التصدي لخصوم وحدتنا الترابية، مَوْضع تقدير عالٍ من ملوكنا الكرام.



وهو ما ورثه جلالة الملك محمد السادس عن والده وجده. وهذه منزلة عليا ارتقى إليها الأستاذ امحمد بوستة جعلت منه رأساً شامخاً من رؤوس الحركة، الوطنية في جميع المراحل.

لما تقلَّد الأستاذ امحمد بوستة منصب وزير الدولة في الخارجية، كان مناضلاً دبلوماسياً، فأعطى للدبلوماسية المناضلة مفهوماً واقعياً. ونحن نعرف أن الأستاذ بوستة حمل هذه الحقيبة في مرحلة بالغة الخطورة، ولكنه استطاع أنه يتجاوز فيها الأزمات، ويواجه المعارك التي يخوضها خصوم المغرب ضده، وهم يومئذ كُثر. وكان جلالة الملك الحسن الثاني يقدر الوزير المناضل بوستة تقديراً بالغاً، ويستمع، رحمه الله، جيداً إلى الرأي الذي يعبر عنه بوستة وكثيراً ما كان الملك محرر الصحراء، يقبل برأي وزيره، ويأمره بالعمل وفقاً للرأي الذي عبر عنه لجلالته بمنتهى الصراحة.



فلم يكن بوستة مجرد وزير للخارجية، ولكنه كان وزيراً له رؤيته الوطنية، وله فهمُه العميق للأمور، وله حنكته وخبرته وكفاءتُه العالية وتجربته الفريدة.



لقد كان من أهم الخصال الخلقية للأستاذ امحمد بوستة أنه حكيم بالمعنى الدقيق للحكمة، لا تهزّه الرياح، ولا ينفعل، ولا يتخذ القرارات وقت الغضب، فهو يتأنًَّى، ويتريث، ويراجع، ويستشير، ثم يتخذ القرار. وقد استطاع أن يقود سفينة حزب الاستقلال وسط الأمواج العاتية، خلال مراحل صعبة مرًَّ بها الوطن، وفي امتحانات واجهها الحزب، فأنقذ الحركة الوطنية المناضلة من هزات كانت متوقعة، فأدَّى الرسالة أفضل وأحكم وأرشد ما يكون أداء الرسائل الوطنية في الأزمنة الصعبة. ولقد سمعت، مرات كثيرة، الأستاذ المجاهد أبابكر القادري يُشيد بالأمين العام للحزب الأستاذ بوستة، ويذكر مناقبَه الفضلى. فهو بهذا الاعتبار كان قمة في النضال الحزبي، ومثالاً رائعاً للاستماتة في الحفاظ على التراث الوطني للحزب، فلم يقصر، ولم يضعف، ولم يفرط قط في الأمانة الوطنية، وتلك الذروة في النضال السياسي الوطني ارتقاها الأستاذ امحمد بوستة بدماثة خلقه، وبقوة إيمانه، وبصدق ولائه للثوابت، وبعظيم عطائه من أجل دينه، ووطنه، وعرش بلاده. يرحمه الله.