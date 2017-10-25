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عبد السلام اللبار يعلق عن إعفاء الملك لـ4 وزراء

  • 25 أكتوبر 2017

عبد السلام اللبار يعلق عن إعفاء الملك لـ4 وزراء

 

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