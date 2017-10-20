عامل إقليم أزيلال يقوم بزيارة ميدانية لتتبع سير الدخول المدرسي بالمؤسسات التعليمية بزاوية احنصال

العلم: أزيلال – هشام أحرار

في إطار مواكبة الدخول المدرسي وإنجاحه والعمل على تفعيل الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية بإقليم ازيلال خاصة في المناطق الجبلية وتتبع الانطلاقة الجيدة للموسم الدراسي 2017 / 2018 و كذا الإشراف على السير العادي للعملية التعليمية والوقوف على تقدم الخدمات التعليمية المقدمة للتلميذ، ذلك باعتماد المقاربة التشاركية بين جميع المتدخلين وجعل التلميذ في صلب انشغالات المهتمين بالشأن التربوي.

وفي هذا السياق قام محمد عطفاوي عامل اقليم ازيلال رفقة يوسف لشقر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وعبد الرحمان الصوفي رئيس قسم البرمجة والتقنية ومدير المصالح للمجلس الإقليمي للعمالة ورئيس المجلس الجماعي وبحضور الأطر الإدارية والتربوية للمؤسستين، صباح أمس الخميس 19 أكتوبر الجاري، بزيارة تفقدية للمدرسة الجماعاتية والثانوية الإعدادية لزاوية احنصال.

حيث قام بجولة للعديد من الحجرات الدراسية والداخلية والمرافق الصحية وملاعب المؤسسة وتفقد السير العادي للدراسة والتعرف عن قرب ورصد الصعوبات والمعيقات المحيطة بالممارسة التربوية.

خصوصا أن هناك مجهودات في هذا الاتجاه من طرف عامل الإقليم لتحقيق الأهداف والغايات التربوية المنشودة خاصة في المناطق الجبلية.