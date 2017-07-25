عاجل.. 3 أشهر حبسا نافذا للصحفي المهداوي بتهمة “الصياح”

العلم الإلكترونية

أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، الصحفي حميد المهداوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل.انفو”، بالسجن مدة ثلاثة أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وأدانت ابتدائية الحسيمة، في محاكمة استمرت لأكثر من 15 ساعة، المهداوي، بتهمة تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي.

من جهة أخرى، برأت ابتدائية الحسيمة، المهداوي من جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.

وألقي القبض على الصحفي حميد المهداوي، يوم “الخميس الأسود”، على خلفية احتجاجات 20 يوليوز في مدينة الحسيمة، بتهمة تحريضه أشخاص على المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها.