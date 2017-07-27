عاجل.. وفاة أسطورة الرجاء والكرة المغربية عبد المجيد الظلمي

العلم الإلكترونية

تلقت أوساط الكرة المغربية قبل قليل، من مساء اليوم الخميس خبر وفاة أسطورة المنتخب الوطني سابقا وفريق الرجاء الرياضي عبد المجيد الظلمي.

وكان الراحل يستعد لأداء مناسك الحج هذه السنة بعد ورود اسمه ضمن المستفدين من اللائحة التي يتكلف الملك محمد السادس بمصاريف حجها.

وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم وعدد من نجوم الكرة الوطنية، يستعدون لتكريم نجم المنتخب الوطني السابق، والرجاء الرياضي.

يشار إلى أن الظلمي ظل من بين الأسماء التي سطع نجمها في الساحة الوطنية خلال فترة السبعينايات إلى أواخر الثمانينيات.