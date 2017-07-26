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عاجل وصادم.. عامل نظافة يقتل مواطنا بالقنيطرة وابن الضحية يقتل قاتل والده!!!

  • 26 يوليو 2017

عاجل وصادم.. عامل نظافة يقتل مواطنا بالقنيطرة وابن الضحية يقتل قاتل والده!!!

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