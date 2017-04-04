عاجل وبالصورة..خطيب المغربية مريم سعيد يفجرها بعد إلغاء الخطوبة ويكشف عن السبب

هذا الخبر صدمني كثيرا !!!! فقد كانا متوافقين جدا في كل النواحي ،،، لماذا فسخت العقد !!! فقد كانت حفلتها ناجحة و رائعة بكل المقاييس و ابهرت الصحافة في دول المشرق ،،، و حفلة مريم بمناسبة الخطوبة ابهرت الناس في دول المشرق فقد كانت نموذج مشرف للمغرب ،، اظن ان عين الحسود تسببت في فسخ عقد الزواج
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جريدة النهار اللبنانية5 أبريل 2017, 10:34
هذا الخبر صدمني كثيرا !!!! فقد كانا متوافقين جدا في كل النواحي ،،، لماذا فسخت العقد !!! فقد كانت حفلتها ناجحة و رائعة بكل المقاييس و ابهرت الصحافة في دول المشرق ،،، و حفلة مريم بمناسبة الخطوبة ابهرت الناس في دول المشرق فقد كانت نموذج مشرف للمغرب ،، اظن ان عين الحسود تسببت في فسخ عقد الزواجرد