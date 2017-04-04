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عاجل وبالصورة..خطيب المغربية مريم سعيد يفجرها بعد إلغاء الخطوبة ويكشف عن السبب

  • 4 أبريل 2017

عاجل وبالصورة..خطيب المغربية مريم سعيد يفجرها بعد إلغاء الخطوبة ويكشف عن السبب

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1 تعليق

  • جريدة النهار اللبنانية
    5 أبريل 2017, 10:34

    هذا الخبر صدمني كثيرا !!!! فقد كانا متوافقين جدا في كل النواحي ،،، لماذا فسخت العقد !!! فقد كانت حفلتها ناجحة و رائعة بكل المقاييس و ابهرت الصحافة في دول المشرق ،،، و حفلة مريم بمناسبة الخطوبة ابهرت الناس في دول المشرق فقد كانت نموذج مشرف للمغرب ،، اظن ان عين الحسود تسببت في فسخ عقد الزواج

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