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عاجل.. هذا ما ينوي محامي سعد المجرد الفرنسي القيام به يوم الإثنين المقبل بعد رفض منحه السراح المؤقت

عاجل.. هذا ما ينوي محامي سعد المجرد الفرنسي القيام به يوم الإثنين المقبل بعد رفض منحه السراح المؤقت

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