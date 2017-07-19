عاجل.. سيارة تدهس شرطيا وحالته بين الحياة والموت

العلم الإلكترونية

تعرض شرطي، قبل لحظات، لحادثة سير خطيرة، على مستوى تقاطع شارع الزرقطوني مع زنقة أكادير، في الدار البيضاء.

وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن سيارة لم تحترم إشارة المرور صدمت الشرطي الذي كان يقوم بعمله، بعد أن انعرجت عن مسارها.

وتسبب الحادث القوي في كسر الزجاج الأمامي للسيارة، فيما دخل سائقها في حالة صدمة من هول المشهد.

ووصف شاهد عيان الحالة الصحية للشرطي بالخطيرة جدا، حيث أنه بين الحياة والموت، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.