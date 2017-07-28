عاجل.. جامعة الكرة تخصص مداخيل مباراة موناكو وسان جيرمان لعائلة الضلمي

العلم الإلكترونية

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تخصيص مداخيل مباراة الكأس الفرنسية الممتازة بين موناكو وباريس سان جرمان، لفائدة عائلة الأسطورة الراحل عبد المجيد الضلمي.

وأكد مصدر جامعي أن المباراة التي يحتضنها ملعب طنجة الكبير، مساء غد السبت، بين عملاقي الدوري الفرنسي، سيتم تخصيص مداخيلها لعائلة فقيد الكرة الوطنية والعربية.

يٌشار إلى أن جثمان عبد المجيد الضلمي، سيوارى الثرى بعد صلاة الظهر، بمقبرة الشهداء بالبيضاء، وسط حضور كبير لرياضيين ومسؤوليين وعدد من الجماهير الرياضية ورجال الإعلام والفن والسياسة.

