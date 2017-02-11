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عاجل…تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل وأصبح لايستطيع النوم من شدة الألم

عاجل…تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل وأصبح لايستطيع النوم من شدة الألم

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