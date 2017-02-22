عاجل: القضاء يدين لاري وزيغيغي نشطاء الحراك في أحداث بوكيدان بالحسيمة

* العلم: فكري ولد علي

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بعد جلسة احتضنتها المحكمة أمس الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة ناشطين من الحراك الاجتماعي في إطار الأحداث التي كانت بلدية بوكيدان التي تبعد عن الحسيمة بـ 10 كيلومترا مسرحا لها.

وأدانت المحكمة المسمى ناصر لاري بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2500 درهم. وقضت المحكمة ذاتها بحكم آخر في حق عمر زيغيغي بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرت في 800 درهم. وكان تعرض الناشط ناصر لاري وبعد أحداث بلدية بوكيدان للإيقاف بعد أن توجه إلى مركز الدرك الملكي بإمزورن من أجل استعادة وثائق سيارته بعد أن لحقتها أضرار.

وجرى الاحتفاظ به في إطار الحراسة النظرية من أجل فتح تحقيق في الموضوع ثم بعد ذلك أحيل على النيابة العامة التي قضت بضرورة إيداعه بالسجن المحلي بالحسيمة.

ويذكر أن المحكمة تابعت المتهم عمر زيغيغي بالمنسوب إليه ما عدا تهمة السكر العلني، في حين شهدت أطوار المحاكمة تقديم مجموعة من الدلائل في حق المتابعين، من بينها عرض القاضي أثناء الجلسة لتدوينات كان الناشط لاري دوّنها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها أساسا عبارة “لا للعسكرة” وحينها أجاب بالقول إن ترتبط بالظهير الذي يصنف الحسيمة في خانة المناطق العسكرية ليطالب في هذا الإطار بإلغاء هذا الظهير، مشيرا إلى أنه لا يقصد من وراء هذه العبارة دلالات أخرى.