عاجل: العثور على رضيعة حديثة الولادة بكلميم

كلميم: حسن بوفوس

عثر مواطنون صباح يوم الجمعة 28 يوليوز 2017 بحي إقامة الصحراء “ديور الحمر” بكلميم على رضيعة حية حديثة الولادة ملقاة أمام منزل بالحي ذاته.

وقام المواطنون بإشعار السلطات المحلية والامنية التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للوصول الى معطيات قد تفيد في تحديد هوية الأم الجانية. وبعد المعاينة تم نقل الرضيعة عبر سيارة اسعاف نحو المستشفى الجهوي بكلميم. وتم فتح تحقيق من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لكلميم تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم.

وهذا ولا تزال ظاهرة العثور على الرضع في تزايد كبير بمدينة كلميم وازدادت حدتها في الأشهر الأخيرة.