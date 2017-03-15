عاجل: اشتعال النيران في قنينة غاز من الحجم الكبير بكلميم وتأخر رجال الوقاية المدنية كالعادة

العلم الإلكترونية: كلميم – حسن بوفوس

اشتعلت النيران في قنينة الغاز من الحجم الكبير بإحدى المنازل بشارع علال بن عبد الله بحي الفداء بكلميم حوالي الساعة العاشرة والربع مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 وتم إطفائها من طرف أحد المواطنين بعد تأخر رجال الاطفاء الدين حلو بالمكان متأخرين وتعود أسباب اشتعال النيران بقنينة الغاز بعد أن كسرت الة الموزع “المكانة” وتم رميها من الأعلى لكون المنزل يتواجد بالطابق العلوي ولولا الالطاف اللاهية لوقعت كارثة وهدا الحادث خلف رب البيت بحروق طفيفة على مستوى الكفين.