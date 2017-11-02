عاجل… مسلحان يطلقان النار على رواد مقهى بمراكش..والحصيلة قتيل و3 مصابين

العلم الإلكترونية

أقدم شخصان، مساء اليوم الخميس، بالحي الشتوي بمقاطعة كليز في مراكش، على اطلاق النار على رواد مقهى.

وحسب المعلومات المتوفرة من مصادر محلية، فإن الجانيان أقدما على جريمتها من على دراجة نارية كبيرة من نوع T- Max” سوداء اللون، وقام احدهما بإشهار مسدسه في وجه الضحية وأطلق عليه الرصاص، ليتوفى في الحين.

بالإضافة إلى ذلك، أصيبت فتاة كانت في المقهى برصاصة على مستوى البطن، بالإضافة إلى نادل المقهى.

وحسب مصادر إعلامية فإن الضحية طالب في “كلية الطب” وهو ابن رئيس “محكمة الاستئناف” بمدينة بني ملال.

وللإشارة فإن هذه الحادثة لا تربطها علاقة بالإرهاب حيث رجحت مصادر أن تكون تصفية حسابات لا أقل ولا أكثر، ولم يتم توقيف المتهمين إلى حدود نشر هذا الخبر.