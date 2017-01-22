عاش منتزه الرميلات بمدينة طنجة أمس السبت 21 يناير، على وقع جريمة شنيعة ذهب ضحيتها شاب تعرض لطعنات بالسلاح الأبيض من طرف منحرفين أردته قتيلا، بعد أن حاولوا اغتصاب سيدة كانت برفقته والتي أصيبت هي الأخرى بجروح بليغة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة « طنجة 24 » الالكترونية، أن الضحية كان يتجول بالمنتزه رفقة زوجته قبل أن تتم مهاجمتهما من طرف مجهولين يحملون أسلحة بيضاء حيث حاولوا اغتصاب الفتاة بالقوة، لكن مقاومة الزوج أدى إلى تلقيه طعنات غادرة أودت بحياته.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مصالح الأمن بالمدينة، فتحت تحقيقا في الحادث لتحديد هوية الجناة ومتابعة المتورطين في جريمة القتل.