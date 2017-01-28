طنجة: أزمة‭ ‬المقابر‭ ‬تحت‭ ‬مجهر‭ ‬الإعلاميين والحقوقيين‭ ‬والمعنيين‭ ‬بمصير‭ ‬الموتى‭

العلم: طنجة – أبو‭ ‬إيمان

في‭ ‬إطار‭ ‬أنشطتها‭ ‬الدورية‭ ‬والشهرية،‭ ‬نظمت‭ ‬المنظمة‭ ‬المغربية‭ ‬للإعلام‭ ‬الجديد‭ ‬بطنجة،‭ ‬ندوة‭ ‬علمية‭ ‬راهنية‭ ‬حول‭ ‬أزمة‭ ‬المقابر‭ ‬بطنجة،‭ ‬أطرها‭ ‬قيدوم‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الأستاذ‭ ‬خالد‭ ‬مشبال‭ ‬والكاتب‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة،‭ ‬وشاركة‭ ‬فيها‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬العيدوني‭ ‬نائب‭ ‬عمدة‭ ‬طنجة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬كنون‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العلمي‭ ‬لطنجة،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬إقبال‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬جماعة‭ ‬طنجة‭ ‬المدينة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بنعبود‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬المآثر‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشمال‭ ‬المغرب‭ ‬والأندلس‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬إغنائها،‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين،‭ ‬والحقوقيين،‭ ‬والباحثين،‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭.‬

وقد‭ ‬خلصت‭ ‬الندوة،‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إعطاء‭ ‬موضوع‭ ‬أزمة‭ ‬المقابر‭ ‬بطنجة،‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإهتمام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬المعنيين‭ ‬بمصير‭ ‬موتانا،‭ ‬مع‭ ‬استحضار‭ ‬الإكراهات‭ ‬القانونية،‭ ‬والمالية،‭ ‬والعقارية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالموضوع،‭ ‬دون‭ ‬إغفال‭ ‬المجهودات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬ومنها‭ ‬المجلس‭ ‬العلمي،‭ ‬والجماعة‭ ‬الحضرية،‭ ‬والولاية،‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الثقيل‭ ‬والحساس،‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬بال‭ ‬الساكنة‭ ‬منذ‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭.‬