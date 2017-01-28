طنجة: أزمة المقابر تحت مجهر الإعلاميين والحقوقيين والمعنيين بمصير الموتى
العلم: طنجة – أبو إيمان
في إطار أنشطتها الدورية والشهرية، نظمت المنظمة المغربية للإعلام الجديد بطنجة، ندوة علمية راهنية حول أزمة المقابر بطنجة، أطرها قيدوم الإعلاميين الأستاذ خالد مشبال والكاتب العام للمنظمة، وشاركة فيها الأستاذ عبد السلام العيدوني نائب عمدة طنجة، والدكتور محمد كنون رئيس المجلس العلمي لطنجة، والدكتور أحمد إقبال عن مجلس جماعة طنجة المدينة، والدكتور محمد بنعبود الخبير في المآثر الإسلامية بشمال المغرب والأندلس بإسبانيا، وساهم في إغنائها، ثلة من الإعلاميين، والحقوقيين، والباحثين، والمختصين في قضايا الشأن المحلي.
وقد خلصت الندوة، إلى ضرورة إعطاء موضوع أزمة المقابر بطنجة، المزيد من الإهتمام من قبل كل المعنيين بمصير موتانا، مع استحضار الإكراهات القانونية، والمالية، والعقارية ذات الصلة بالموضوع، دون إغفال المجهودات التي تقوم بها الأطراف المعنية، ومنها المجلس العلمي، والجماعة الحضرية، والولاية، لمعالجة هذا الملف الثقيل والحساس، الذي يشغل بال الساكنة منذ بضع سنوات.
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