طلبة المغرب يرسخون التزام المغرب بتنمية قارته..

• الرباط: عبد الناصر الكواي

في تكريس لنشاط سنوي متميز يجمع الطلبة المهندسين والمكونين والمشغلين، تحتضن المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط، النسخة الرابعة عشرة لمنتدى “جيني للمقاولات” يومي فاتح وثاني مارس المقبل. وهي مناسبة يعلق عليها منظموها آمالا عريضة لمد جسور التعارف والانفتاح ونسج العلاقات بين الطلبة والخريجين والشركات.

وقد اختار المشرفون لنسخة هذه السنة شعار “مغرب إفريقي من أجل إفريقيا: التزام مشترك لحقيق التنمية المستدامة”، في تناغم منهم مع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، والمشاريع الواعدة التي أطلقتها المملكة في مجموعة من الأقطار الأفريقية الشقيقة والصديقة، من خلال مئات الاتفاقيات التي أشرف عليه الملك محمد السادس شخصيا، في ترسيخ لمبدأ التعاون جنوب_جنوب، الذي تعد بلادنا رائدته على مستوى القارة السمراء.

في هذا السياق، نوه الطلبة الساهرون على التظاهرة، بالنجاح الذي حققته النسخة السابقة منها، انطلاقا من كونها عرفت قفزة نوعية مقارنة بسابقاتها، بالنظر لعدد ونوعية المقاولات والمؤسسات متعددة الجنسية المشاركة فيها، وأعداد الزوار الذين حجوا إليها، والحضور الوازن لوزراء ومسؤولين خلال فعالياتها، وطبيعة المحاضرات التي شهدتها على امتداد يومين، وذلك كرافعة للتحدي الجديد القديم لمثل هذه النشاطات، وهو تقريب الطالب أكثر من سوق الشغل في المملكة وخارجها.

وتتشكل المدارس المنظمة لهذه للنسخة الرابعة عشرة، من المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمعهد العالي للبريد والمواصلات، فضلا عن المدرسة العليا لعلوم الإعلام التي انضافت هذه السنة للجنة المنظمة. هذا التنوع في مجالات المدارس المنظمة، هوما يعطي غنى في الاختيارات بالنسبة للمقاولات والشركات المشاركة، وكذا للطلبة على مستوى التوجهات والآفاق.