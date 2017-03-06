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طريقة جديدة لعرض شاشة هاتفك على حائط غرفتك وشاهد الأفلام بشاشة كبيرة كما لو في قاعة سينمائية

طريقة جديدة لعرض شاشة هاتفك على حائط غرفتك وشاهد الأفلام بشاشة كبيرة كما لو في قاعة سينمائية

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