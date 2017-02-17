طاقم تحكيمي جزائري لمبارة اتحاد طنجة

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الثلاثي الذي سيقود مباراة الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي في مباراة العودة المقررة بعد غد الاحد بملعب طنجة الكبير ابتداء من الساعة السابعة مساء بين اتحاد طنجة وجمارك نيامي .

ويتكون الثلاثي الجزائري من لطفي بكوسة كحكم ساحة بمساعدة حكم الشرط الأول ابراهيم الحملاوي سيد علي وحكم المساعد الثاني نبيل بونوا والحكم الرابع غربال مصطفى والمندوب من موريطانيا امحمد عبيدات بلال.

يشار الى ان لقاء الذهاب بالنيجر عاد لفارس البوغاز بهدفين مقابل هدف.