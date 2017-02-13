ضربة أخرى للبوليساريو

العلم: الرباط

صوت نواب الحزب الشعبي الإسباني في الكورطيس ضد مقترح قانون تقدم به نواب الحزب الجمهوري الكاتالاني ويهدف المقترح إلى اعتراف مدريد بشكل رسمي بجمهورية الورق للبوليساريو وإقامة علاقات ثنائية رسمية مع الجبهة الإنفصالية والزيادة في المنح المخصصة لطلاب مخيمات الرابوني، بيد أن نواب الحزب الاشتراكي الإسباني امتنعوا على التصويت لفائدة المقترح.

أما نواب أحزاب بوديموس واليسار الموحد والحزب الوطني الباسكي إضافة إلى نواب الحزب الجمهوري الكاتالاني صوتوا لفائدة المقترح الذي لم يصادق عليه البرلمان الإسباني.