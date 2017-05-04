ضحايا قضية محضر 20 يوليوز يكذبون تصريح رئيس الحكومة

العلم: الرباط

في رد على تصريح لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نفى من خلاله علمه بقضية محضر 20 يوليوز، قال عثمان العمراني، قيدوم ضحايا هذا المحضر، «إن العثماني يعرفنا جيدا حيث التقينا به في العديد من المناسبات، ونحن نستغرب صدور مثل هذه التصريحات على لسانه».

وأضاف العمراني على هامش احتفالات فاتح ماي بالرباط، «إن تصريحات العثماني نعتبرها خارج السياق، لأننا نمثل اول ملف تم الإلتفاف عليه».

وطالب باسم الأطر العليا المعطلة 2011، “رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإعادة النظر في ملف 20 يوليوز لأن أصحابه لازالوا متشبثين به من الناحية القانونية”، مشيرا إلى أن “هناك أطرا توفيت وأخرى تعاني وأطر أخرى لازالت تنتظر حقوقها».