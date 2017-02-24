ضبط شاحنة مغربية محملة باكثر من ثلاثة اطنان من المخدرات بالنقطة الحدودية الكركرات

العلم: اوسرد – محمد الحبيب هويدي

اوقفت العناصر الامنية بالنقطة الحدودية الكركرات الابعاء 22 فبراير شاحنة مسجلة بالمغرب تحمل اكثر من ثلاثة اطنان من مخدر الشيرا.

وقالت مصادر العلم أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش الروتيني أسفرت عن العثور على قارورات من الحجم الكبير مخصصة لمواد التجميل محملة بالمخدرات، وتم توقيف سائق الشاحنة هو مغربي يبلغ من العمر 48 سنة كان ينوي نقلها نحو إحدى الدول الإفريقية عبر موريتانيا.

واضافت ذات المصادر ان المعني بالامر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمعرفة باقي عناصر الشبكة الدولية.