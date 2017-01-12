عبّر صيادلة من بلدان المغرب العربي، الخميس 12 يناير، عن رغبتهم في إنشاء سوق مشتركة للأدوية في منطقتهم، لتلبية احتياجات 100 مليون مستهلك مغاربي.

وقال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة التونسية، ورئيس عمادات الصيادلة بالمغرب العربي، عبد الله جلال على هامش أعمال « الأيام المغاربية لعمادات الصيادلة »، التي تحتضنها تونس وتتواصل ليوم غد، إن « تغيير التشريعات المنظمة للمهنة الصيدلانية في المغرب العربي ضرورية لتوسيع الشراكة والتعاون في جميع القطاعات المتعلقة بالمهنة ».

وأضاف المتحدث أن « وجود 100 مليون مستهلك مغاربي للدواء، يحتم وضع استراتجيات لتطوير القطاع في دول المغرب العربي، التي تفتقر لسياسات واضحة في هذا المجال ».

من جهته، اعتبر حمزة قريرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، وفق تصريح للأناضول، أن الفعالية من شأنها تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء لبناء سوق صيدلية مغاربية مشتركة، وإعطاء الأولوية للأدوية المصنعة في هذه الدول والمساهمة في توفيرها.

وناقش وفود عن عمادات الصيادلة في تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، موضوعات تتعلق بتوحيد عمليات شراء الأدوية بما يسهم بالتحكم في الكلفة والتثقيف الصحي والتكوين المستمر للصيدلي وتأهيله لمواكبة المستجدات العالمية في ما يتعلق باكتشاف الأدوية واستعمالاتها وتطوير المهن ذات العلاقة، ومنها مساعد الصيدلي وموزع الأدوية وتحسين ظروف نقل الدواء وتخزينه.