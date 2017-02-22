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صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

  • 22 فبراير 2017

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

  • العلم الإلكترونية: تـ: حسني

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة  

 

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة  

 

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة  

 

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة  

 

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة  

 

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة 

 

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة 

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

صور من الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة

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