صور: أفعى سامة تقتل صاحبها بكورنيش مرتيل

العلم الإلكترونية

لفظ مواطن يمتهن مهنة ترويض الأفاعي أنفاسه الأخيرة بمدينة مرتل يوم أمس الاثنين بعدما لدغته أفعى سامة أثناء حلقة استعراضية بكورنيش المدينة.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن الضحية كان بمركب سكني قريب من الكورنيش للقيام باستعراضه أمام بعض المشاهدين، حين باغتته الأفعى السامة وتلدغه على مستوى يده اليمنى.

و نشر نشطاء على موقع التواصل “الفايسبوك”، صورا مؤلمة للضحية الذي سقط على الأرض متأثرا بالسم الذي بدأ في السريان في جسده.

ولم يمهل السم القوي المواطن سوى وقت قصير قبل أن يفارق الحياة، في حين أكد شهود عيان أن تأخر سيارة الإسعاف كان سببا إضافيا في وفاة مروض الأفاعي.

و قامت السلطات المختصة، تحت اشراف المصالح البيطرية، بإعدام الثعبان السام الذي تسبب في وفاة صاحبه، بالإضافة إلى ثعبان آخر كان في حوزته.