صندوق التقاعد يعلن عن تاريخ صرف معاشات المنخرطين فيه

العلم الإلكترونية

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، عن إجراء جديد يتعلق بموعد صرف معاشات المنخرطين في الصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن موعد صرف معاشات المنخرطين في الصندوق، سيتم من الآن فصاعدا، خلال آخر يوم عمل من كل شهر، بدلا من اليوم الأول من الشهر الموالي.

كما أن هذا القرار حسب ما جاء في بلاغ يندرج في إطار منهجيته الهادفة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويشار إلى أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي أنشئ سنة 1949، يعد شركة تعاضدية للتقاعد، مهمتها إدارة نظام للتقاعد التكميلي، دائم ومتوازن، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا باعتماد تدبير فعال ذو جودة وتسيير مالي أمثل. ويسير الصندوق مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين.

وفي سنة 2016، بلغ عدد الشركات المنخرطة 6276 شركة وما يفوق 615934 مشارك نشيط وذو حق، و164435 متقاعد، وارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2016 إلى 7719 مليون درهم، كما وصلت مجموع المعاشات المسددة إلى 3780 مليون درهم.