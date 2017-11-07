صفعة قوية لرئيس نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم

القضاء ينصف منخرط ضد نادي أولمبيك خريبكة

العلم: جبير مجاهد – خريبكة

بعد رفض المكتب المسير لنادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم لطلب انخراط تقدم به أحد الأشخاص المدعو ’’عبد الصمد خناني’’، رفع هذا الأخير دعوى قضائية ضد نادي أولمبيك خريبكة في شخص رئيسها وأعضاء جمعيتها، لتسجيل اسمه ضمن لائحة المنخرطين خاصة وأنه أدلى بصورة الشيك الذي أدى بواسطته واجب الانخراط والمحدد في 3500 درهم.

وبعد استيفاء جميع الشروط القانونية وأمام الرفض غير المبرر من المكتب المسير للنادي، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة حكما يلزم رئيس المكتب المسير أو من ينوب عنه بتسجيل المعني بالأمر ’’عبد الصمد خناني’’ ضمن لائحة المنخرطين مع إعمال ما يترتب عن ذلك قانونا، كما أمرت بتبليغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذا الحكم، مع تحميل المكتب المسير الصائر.

وبذلك تكون المحكمة الابتدائية بخريبكة، قد أنصفت هذا المنخرط ووجهت صفعة قوية لرئيس نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم.