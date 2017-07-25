صفعة دانماركية غير متوقعة لجبهة “البوليساريو”

العلم الإلكترونية

خرجت الخارجية الدنماركية بوثيقة تدافع فيها عن “استيراد” الدول الأوربية للمنتوجات من الصحراء، محل النزاع الأممي بين المغرب، وجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر.

الوثيقة، التي تمثل صفعة لجبهة “البوليساريو”، أفادت فيها وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية أن استيراد المنتجات من الصحراء “قانوني، ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، لأن سكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من موارد هذه المنطقة”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (لاماب)، عن تصريح وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، فان “استيراد المنتجات من الصحراء قانوني ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، وسكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من الموارد في منطقتهم”.

وأبرز المسؤول الدبلوماسي ذاته أنه “تم الإدلاء بهذا التصريح في البرلمان الأوربي، وتم تجديد تأكيده في إطار جلسة عمل في البرلمان الدنماركي، يوم الاثنين 17 يوليوز الجاري”.

وتعد الدانمارك، من الدول الاسكندنافية، الأكثر تناغما مع المواقف الرسمية لجبهة البوليساريو، ضد المغرب، لاسيما ما يتعلق بقضية الثروات الطبيعية، ما سيجعل هذا الموقف الأخير ضربة دبلوماسية موجعة لجبهة البوليساريو.