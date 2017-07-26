صراع خفي ومعلن بين الدكاترة داخل الجامعة وخارجها: نقابة ما دون تتهم كاتب الدولة في التعليم العالي بكهربة الأجواء داخل الجامعة

العلم: الرباط – عزيز اجهبلي

شن الاتحاد العام الوطني للدكاترة هجوما على النقابة الوطنية للتعليم العالي، واعتبر الاتحاد بلاغ النقابة للثالث من يوليوز 2017، بلاغا يسيء إلى الدكتوراه المغربية، ويعطي انطباعا سيئا عن الجامعة المغربية، ويقلل من قيمة الدكتور الموظف.

ووضع الاتحاد العام الوطني للدكاترة نقابة مادون أمام مسؤوليتها التاريخية مشيرا في بلاغه الذي دعا فيه إلى إضراب وطني أيام 24 و25 و26 يوليوز 2017، إلى الدور الذي يمكن للنقابة أن تلعبه داخل منظومة البحث العلمي.

وقال عبد الكريم مادون رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لجريدة “العلم”، إن ماتقوم به نقابته هو الدفاع على تطبيق القوانين الجاري بها العمل، وأنهم ليسوا ضد أي أحد يريد أن يلج إلى التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف مادون، إن هؤلاء الدكاترة أعضاء الاتحاد العام الوطني للدكاترة، الذين يشتغلون خارج الجامعة، هم خريجي الجامعة، والولوج إلى التدريس في الجامعة ينظمه قانونان، القانون 00.01، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.

وأوضح رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي أن الولوج لحمل صفة أستاذ باحث يمر عبر مباراة وطنية تنبني على تكافؤ الفرص، لذلك فموقف النقابة الصادر في بلاغها ليوم 3 يوليوز 2017 موجه بالأساس إلى العشوائية التي يدبر بها كاتب الدولة في التعليم العالي مشكل الخصاص الذي يعرفه التأطير في الجامعة المغربية.

وأكد مادون أنهم يؤمنون بمبدأ استمرارية الدولة عبر المؤسسات، ولمدة سنة كاملة، والنقابة الوطنية للتعليم العالي تتحاور مع الوزارة الوصية من أجل نظام أساسي جديد مبني على إطارين، إطار استاذ محاضر ، وإطار استاذ التعليم العالي، ولايعقل انه من خلال هذا التدبير الذي اعتمدته كتابة الدولة بهذه المذكرة ان تتم العودة إلى ماقبل التاريخ، ويتم ضرب نظام 1997 والنقاش حول تحديد النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في الصميم.

ووجه رئىس النقابة رسالة إلى دكاترة الاتحاد، وقال إنهم ليسوا وحدهم حاملي الدكتوراه، الموجودين في التربية الوطنية، فهناك دكاترة آخرون في قطاعات أخرى، وهناك دكاترة عاطلون وهناك دكاترة رهن الإشارة، فكيف يمكن التمييز بين هؤلاء جميعا، ويتم إعطاء فرصة الولوج إلى الجامعة لفئة دون أخرى، وأيضا الطلبة الذين يهيئون دكتوراهم داخل الجامعة اليوم، أين سيذهبون، واعتبر قرار النقابة الوطنية للتعليم العالي حكيم ويدافع عن مصالحهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بيان الاتحاد العام الوطني للدكاترة دعا إلى إضراب وطني لثلاثة أيام ومسيرة وطنية تمر عبر الوزارات المعنية يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، طالبا بحل شامل لملف جميع الدكاترة الموظفين.