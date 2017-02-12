صدور العدد الأول من مجلة “باحثون” المجلة المغربية للعلوم الإجتماعية والإنسانية

العلم الإلكترونية: متابعة

صدر العدد الأول من المجلة الفصلية “باحثون” المجلة المغربية للعلوم الإجتماعية والإنسانية التي يديرها الدكتور عياد أبلال وتترأس تحريرها الدكتور زهرة عز ويشغل مهام سكرتير التحرير كل من الدكتور بوجمعة العوفي والأستاذة ليلى الشافعي.

وقد صدر هذا العدد الأول في حلة أنيقة وبتصميم وإخراج فني رفيع بخلفية غلاف زرقاء ويتوزع بين بابين ثابتين هما: الباب الرئيسي يحمل عنوان “علوم إجتماعية” خاص بملف يدور حول محور “شبكات التواصل الإجتماعي وصناعة الرأي العام: الثورة والثورة المضادة” أما الباب الفرعي الثاني فيحمل إسم “إنسانيات” خاص بالنقد والقصة القصيرة والشعر.

تضمن الباب الأول “علوم إجتماعية ” مقالات ومقاربات حاولت ملامسة دور مواقع التواصل الإجتماعي في صناعة الرأي العام وتأثيرها على الحراك السياسي والفكري العربي ومن مساهماته نجد العناوين التالية:

1 ــ شبكات التواصل الإجتماعي وتكريس خطاب الكراهية للدكتور خالد لمسيح.

2 ـ شبكات التواصل الإجتماعي وأزمة الهوية اللغوية في العالم العربي للدكتور حسن مالك.

3 ـ الهوية الإفتراضية والإغتراب للأستاذة غمش الزهرة.

4 ـ الإعلام الجديد والتحول المجتمعي “الفايسبوك نموذجا” للأستاذة سلمى بنسعيد.

5 ـ المجتمعات الإفتراضية بين دوافع الإنتماء وإعادة تشكيل الهوية الإجتماعية للأستاذ أ مطرق عمر.

6 ـ الإفتراضي وتحولات الفعل السياسي للأستاذ عبد الرزاق أبلال.

7 ـ في تفاعل الحركات الإسلامية مع مواقع التواصل الإجتماعي للأستاذ منتصر حمادة.

8 ـ الرقمنة والمكان الرقمي ـ الكوني للدكتور بوجمعة العوفي.

9 ـ هل نسير نحو ثقافة إفتراضية بلا مثقفين؟ للأستاذ عبده حقي.

أما في باب إنسانيات فنجد “رواية قطط أنستجرام ومتاهات الإنسان الإفتراضي وفي القصة القصيرة “الحب في زمن الفيسبوك” وفي الشعر نجد ثلاث قصائد “سيدة أخرى ” و”من لامكان” و”صرخة الحواف”.

وأخيرا تجذر الإشارة إلى أن هذا العدد يتضمن شقا خاص بمقالات باللغة الفرنسية تدور حول نفس المحور الرئيسي.