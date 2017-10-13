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صدمة في أميركا والعالم.. بعد إتخاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار الغير مسبوق..!!

  • 13 أكتوبر 2017

صدمة في أميركا والعالم.. بعد إتخاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار الغير مسبوق..!!

 

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