صحيفة كولومبية: مراكشمن أفضل الوجهات السياحية العالمية لسنة 2017

أبرزت صحيفة “إل كولومبيانو” الكولومبية تصنيف رواد موقع الأسفار العالمي “تريب أدفايزر” لمدينة مراكش ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية التي ينصح بزيارتها خلال سنة 2017.

وذكرت الصحيفة أن الملايين من رواد هذا الموقع الأمريكي، الذي يقدم لزواره معلومات ومعطيات سياحية حول مختلف بلدان ومناطق العالم، صنفوا المدينة الحمراء ضمن أفضل الوجهات صيتا خلال سنة 2016، والتي ينصح بزيارتها خلال السنة المقبلة.

واشارت الصحيفة إلى أن “المدينة الحمراء” تتيح لزوارها سياحة تمكن من اكتشاف الثقافة المحلية العريقة والأسواق وكذا الحدائق والقصور والمساجد”. ونصح رواد الموقع السياحي العالمي السياح الراغبين في التوجه إلى مراكش بزيارة فضاءات مثل متحف التصوير الفوتوغرافي، ومدرسة ابن يوسف وساحة جامع الفنا، باعتبارها من بين أبرز المعالم السياحية بالمدينة الحمراء. وفضلا عن مراكش، شملت قائمة أفضل الوجهات السياحية العالمية التي ينصح بزيارتها كلا من لندن وإستنبول وباريس و سيام ريب بكمبوديا.

ويعد موقع” تريب أدفايزر” أبرز موقع عالمي يقدم للمسافرين المتوجهين إلى أي مكان حول العالم معلومات بشأن هذه الجهات أو الفنادق التي يودون الإقامة بها أو الأماكن التي يرغبون في زيارتها. ويعتمد الموقع على تجميع آراء الناس وتعليقاتهم حول الأماكن التي سبق ان قاموا بزيارتها ويقدمها مصنفة بناء على هذه الآراء والتعاليق، كما يتيح لزواره إمكانية مقارنة أسعار الحجز بالفنادق وتذاكر الطائرات.