صحيفة جزائرية: عزلة تحوم حول الجزائر والمغرب يحقق نجاحات دبلوماسية

توقفت جريدة “الوطن” الجزائرية عند حدثين بارزين في الأيام القليلة الماضية، يتعلق الأمر بإلغاء زيارة أنغيلا ميركل إلى الجزائر بدعوى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتأجيل لاجتماع اتحاد المغرب العربي.

واعتبرت الصحيفة نفسها أن الحدثين دفعا المغرب لاتخاذ وجهة الرابطة الاقتصادية لأقطار غرب إفريقيا، إذ تقدم بطلب عضوية كاملة في الرابطة، وهو ما وصفته الصحيفة بالزلزال الجيوسياسي.

وتوقفت الصحيفة عند أهمية الرابطة خصوصا عند انضمام المغرب إليها، معتبرة أن الجزائر أصبحت تحوم حولها عزلة، وانقلب عليها ما كانت تعتمد عليه للضغط على المغرب في قضية الصحراء المغربية.

واعتبرت “الوطن” أن على الجزائر مراجعة طريقة تعاطيها مع القضية، متسائلة عن من يمكنه تولي ذلك، هل هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يجسد حالة الجمود الفكري والفعلي، تمثلت في دفع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إلغاء زيارتها للجزائر.