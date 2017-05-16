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***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
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صادم وبالفيديو..طبيب في مستشفى عمومي مخاطبا مريضا بتزنيت: زبل ماشي مواطن والمريض يمشي يموت
صادم وبالفيديو..طبيب في مستشفى عمومي مخاطبا مريضا بتزنيت: زبل ماشي مواطن والمريض يمشي يموت
16 مايو 2017
صادم وبالفيديو..طبيب في مستشفى عمومي مخاطبا مريضا بتزنيت: زبل ماشي مواطن والمريض يمشي يموت
المريض يمشي يموت
طبيب في مستشفى عمومي مخاطبا مريضا بتزنيت
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