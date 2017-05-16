الرئيسية > الحياة و الصحة > صادم وبالفيديو..طبيب في مستشفى عمومي مخاطبا مريضا بتزنيت: زبل ماشي مواطن والمريض يمشي يموت

صادم وبالفيديو..طبيب في مستشفى عمومي مخاطبا مريضا بتزنيت: زبل ماشي مواطن والمريض يمشي يموت

  • 16 مايو 2017

صادم وبالفيديو..طبيب في مستشفى عمومي مخاطبا مريضا بتزنيت: زبل ماشي مواطن والمريض يمشي يموت

مقاطع ذات صلة

شارك برأيك

إلغاء الرد

الأكثر مشاهدة

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl