• العلم الالكترونية: الرباط

الدكتور عبد الواحد الفاسي: المجاهد امحمد بوستة رجل المواقف والمبادئ

«إنا لله وإنا إليه راجعون»

بسم الله الرحمان الرحيم

لقد فقدنا اليوم أحد ركائز حزب الاستقلال بعد علال الفاسي، لأنه استطاع أن يرفع المشعل بعد وفاة علال الفاسي ولمدة طويلة وكانت حياته كلها للكفاح الوطني ومن أجل الوطن ومن أجل حزب الاستقلال كسلاح للدفاع عن ثوابت الوطن.

نحن اليوم نفتقده في ظرف صعب وفي وقت حرج. ونعتبر أنه من الصعب إيجاد من يعوضه في هذه المرحلة ولكن هذه سنة الحياة ويجب أن أأكد أنه كانت له الثقة الكاملة عند علال الفاسي، لقد رافقه في كل الرحلات وآخر رحلة التي توفي فيها الزعيم علال الفاسي في بوخاريست، بعد أن جاءته الأزمة، قال الزعيم لسي امحمد بوستة: «أتمم فأنت تعرف الملف»، والذي كان هو ملف الصحراء المغربية وبالتالي نعلم كذلك ماقام به حين كان وزيرا للخارجية فيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية.

ونتذكر أنه كان رجل المبادئ والمواقف والكل يتذكر الموقف الأساسي المتعلق «بالحكومة بدون شروط» التي رفضها والتي بطبيعة الحال لايمكن أن تنسى ومن الصعب أن نقبل هذا الأمر.

السي امحمد بوستة كان بالنسبة لي شخصيا بمثابة الوالد والأب الذي أخذ زمام الأمور بعد وفاة الراحل علال الفاسي وساعدنا كثيرا في كل المراحل وحتى في الأيام الأخيرة من حياته.

والدور الذي لعبه في مؤسسة علال الفاسي كرئيس وهو دور جوهري وأساسي وهذا من جملة الأمور الإيجابية للأخ الأمين العام السابق الأستاذ امحمد بوستة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته مع المومنين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

بنكيران عن بوستة: الراحل من علامات المغرب ومن زعمائه الأفذاذ

قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية تعليقاً على وفاة الزعيم الاستقلالي محمد بوسة، “لقد خلف الراحل سجلا حافلا من النضال المتواصل إلى نهاية عمره، وتقلد مناصب كما لا يخفى مهمة جدا، وقام بأدوار مهمة على مستوى الدولة”.

مضيفاً في تصريح للصحافة خلال حضوره للدورة العادية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقدة يومي 18 و19 فبراير الحالي بالمعمورة، “الرجل معرفتي به قديمة جدا، وهو من علامات المغرب، ومن زعمائه الأفذاذ، مسترسلا “رحمة الله عليه ونسأل الله تعالى أن يكون لنا جميعا في هذا المصاب”.

اسماعيل العلوي: عرفت السي بوستة جيدا في لحظة الحوار مع الحسن الثاني

قال اسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية تعليقاً على وفاة الزعيم الاستقلالي امحمد بوستة يوم الجمعة،” لقد عرفت السي امحمد بوستة منذ صغري، وجمعتني لحظات عديدة معه، لكن أهمها كان مرحلة الحوار الذي جمع أحزاب الكتلة الوطنية مع الراحل الحسن الثاني، وكان يقود القافلة بحكمة، متبصراً في مواقفه، وتنبؤاته للمستقبل”.

وأضاف إسماعيل العلوي ، “السي امحمد من أعلام هذا الوطن، برهن عن كفاءته ووطنيته وترك صداً لن يمحى، مؤكداً على أنه يعتبر عن حق أحد حكماء حزب الاستقلال، و الوطن، وهي صفة يرغبها كل السياسيين”.

وختم إسماعيل العلوي كلامه قائلاً: “رحمه الله وجعلنا نكون على نفس منهجه في الاستقامة والوطنية”.

بنسعيد عن بوستة: الرجل ترك بصمة قوية في النضال من أجل بناء الدولة الديمقراطية

قال محمد بنسعيد أيت ايدر القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، وأحد الوجوه البارزة داخل الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل استقلال المغرب، تعليقاً على وفاة محمد بوستة أحد القيادات التاريخية لحزب الاستقلال، إن “بوستة رجل مرن ولم يكن عنيفاً، وذكي، كما أنه يعرف كيف يجد الحلول وسط الصراعات السياسية التي كان يجد نفسه أمامها”.

وأضاف بنسعيد ، “لقد لعب بوستة دوراً مهماً في فترة التسعينيات، في عهد الراحل الحسن الثاني، التي عرفت انفراجاً نسبياً بعودة المنفيين، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

مؤكداً على أنه جمعته بالراحل بوستة “أيام النضال من أجل الاستقلال داخل حزب الاستقلال، كما انه لعب دوراً مهماً في التواصل بين حزب الاستقلال ومنافسه بعد ذلك حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكذلك مع اليسار الراديكالي المتمثل في شبيبتي حزبي التقدم والاشتراكية والإتحاد الوطني آنذاك، (أي منظمتي 23 مارس وإلى الأمام)”.

وأشار بنسعيد الذي بدا متأثراً “لقد كنت على تواصل معه ومع علال الفاسي عندما كنت خارج المغرب، بهدف توحيد التصورات السياسية، وعندما عدت شكلنا تنسيقاً على مستوى العمل داخل البرلمان ثم امتد التنسيق إلى مستوى العمل الجماهيري، إلى أن شكلنا الكتلة الوطنية، والتي كانت بمثابة أمل لكل المغاربة”.

وتابع بنسعيد حديثه قائلاً: “بوستة أحد رموز الحركة الوطنية معروف على الصعيد العربي والدولي، ترك بصمة قوية داخل حركة التحرير من أجل الاستقلال ومن أجل بناء الدولة الحديثة الديمقراطية”، مضيفاً “لذلك فبالرغم من انه لم يبق على رأس حزب الاستقلال إلا أن نهجه استمر بعده داخل الحزب فيما يخص القضية الوطنية وقضية الديمقراطية”.

الاخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ينعي وفاة المجاهد امحمد بوستة

بقلب خاشع وإيمان راسخ بقضاء الله وقدره ينعي الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،باسم كافة النائبات والنواب الاستقلاليين، وفاة المجاهد الكبير والمناضل الاستقلالي البار الفقيد محمد بوستة وبهذا الخطب الجلل يتقدم نيابة عن كافة أعضاء الفريق باحر التعازي الصادقة وأصدق المواساة لعائلة الفقيد سائلا العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وينزله منزلا خيرا مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وانا لله وانا اليه راجعون

الجامعي يرثي الراحل امحمد بوستة

في رثائه للزعيم الإستقلالي الراحل امحمد بوستة، قال الإعلامي الشهير وعضو اللنجة التنفيذية لحزب “الميزان” سابقا، خالد الجامعي: “لن أنسى أبدا وقوفه الشجاع والبطولي إلى جانبي و مساندته لي في معركتي مع ادريس البصري بعد نشري لرسالتي المعروفة بـ”اشكون أنت” و كيف تبني هذه الرسالة و مضامينها”.

وأضاف الجامعي، “لقد عرفته ولم يكن عمري يتجاوز العشر سنوات لأنه كان محامي والدي الذي كان ماثلا أمام المحكمة العسكرية الفرنسية بالدار البيضاء سنة 1954″، ثم أردف: “لقد تعلمت منه الهدوء و ضبط النفس و الوفاء للمبادئ”.

الجامعي قال أيضا، متحدثا عن بوستة: “عندما خاطبته مؤخرا حول قضية شباط لم ينزعج لذلك، لأنه كان يؤمن بالحق في اختلاف الرأي و حرية التعبير و سيبقي مرافقا لي في وجداني حتى مماتي”.

“أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة فقيدنا الجليل الأستاد بوستة الذي كان استادا لي و شيخا و معلما”، يختم الجامعي.