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شمس الأغنية نجوى كرم تودع شقيقها الحاج نقولا بالطبل والأحصنة وكأنها زفة عريس والنجوم يعزونها

شمس الأغنية نجوى كرم تودع شقيقها الحاج نقولا بالطبل والأحصنة وكأنها زفة عريس والنجوم يعزونها

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